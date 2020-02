Els farmacèutics alerten de l'augment de medicaments il·legals a internet

El Col·legi de Farmacèutics de Girona ha alertat que cada vegada es detecten més medicaments il·legals fora dels canals habituals. De fet, especifica que la venda per internet de productes d'ús humà i veterinari «no subjectes a prescripció mèdica o veterinària ja és una realitat». I és que darrerament estan sorgint diverses pàgines web i aplicacions mòbils de compravenda entre particulars que no compleixen les normes legals i deontològiques pertinents i, conseqüentment, als medicaments venuts els falten garanties de qualitat, seguretat i eficàcia. Per tant, el seu ús suposa un «risc important per a la salut».

«Últimament diversos usuaris ens han demanat consell sobre la seguretat i veracitat de medicaments que troben a internet, ja que hi ha moltes pàgines que no són de fiar», explica el Col·legi de Farmacèutics de Girona. Afegeix que tot i que els productes es presenten amb l'aparença d'un medicament legal, cal remarcar que no hi ha cap garantia ni de la seva qualitat ni de la seva eficàcia. Suposen un risc per diversos motius: poden tenir una composició declarada diferent de la real, és possible que tinguin menys efectivitat per la manca de principis actius o bé que en tinguin massa i puguin ser perjudicials, poden tenir impureses, estar contaminats, adulterats, caducats –encara que a l'embalatge hi consti una data aparentment correcta– i, finalment, poden tenir menys informació de la necessària.



Com evitar riscos?

Les pàgines web regulades –cal verificar-ne l'autenticitat prèviament– es consideren una extensió «virtual» de la mateixa farmàcia i establiments comercials detallistes de medicaments veterinaris. Per tant, l'actuació professional del farmacèutic en tots dos entorns es troba afectada per les mateixes normes legals i deontològiques que regulen la seva tasca professional. Així doncs, es realitza amb totes les garanties de qualitat, seguretat i eficàcia.

Tant virtualment com físicament, els farmacèutics recomanen comprar els medicaments en establiments regulats (farmàcies). En cas de dubte, també hi ha altres mètodes per comprovar si un medicament es ven de forma il·legal: si el faciliten sense recepta quan realment en requereix, l'ofereixen a un preu molt rebaixat, l'embalatge és dubtós, la presentació és diferent de l'habitual, no produeix l'efecte esperat o bé el lot i la caducitat estan manipulats.