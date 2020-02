L'any 2019 tanca amb un 13,4% més d'arrestats per violència masclista

La xacra de la violència masclista no toca sostre a les comarques gironines. El nombre de denúncies segueix creixent -la policia en tramita més de quatre al dia- i també la resta d'indicadors que fan referència a aquest tipus de violència en l'àmbit de la parella.

És d'especial menció l'increment del nombre de detinguts majors d'edat. En un any, s'han realitzat un 13,4% més d'arrestos i el 2019 s'ha assolit la xifra de 660 persones detingudes i acusades d'algun tipus de delicte relacionat amb la violència de gènere a la Regió Policial de Girona. El principal delicte pel qual s'arresten aquests tipus de delinqüents és el del maltractament físic però n'hi pot haver d'altres, com per exemple l'intent d'homicidi.

Un dels detinguts que figuren en aquest còmput que fa públic el Departament d'Interior i l'Institut Català de les Dones és el presumpte autor d'un crim masclista a la ciutat d'Olot. La tragèdia va tenir lloc l'abril passat, quan Irene López, de 44 anys, va morir assassinada a trets per la seva parella. Ella era treballadora social i ell, agent de la Policia Nacional. La víctima va rebre set trets, que l'assassí li va etzibar amb la seva arma reglamentària. Després de cometre el crim, el policia va intentar suïcidar-se d'un tret, però va fallar.

El 2019 ha tancat com el 2018, amb un sol arrestat menor d'edat.

Un altre aspecte relacionat amb la violència masclista és el de les denúncies que interposen les dones que pateixen el calvari dels maltractaments. Una realitat que des de fa uns anys comença a sortir a la superfície però que costa i segurament, encara només es coneix en part. Les denúncies en els darrers anys no paren de créixer i, durant el 2019, els Mossos d'Esquadra n'han recollides 1.612 a tota la Regió Policial de Girona. Es tracta d'un 7,8 més que l'any anterior (1.504). El nombre de víctimes d'aquesta xacra social va en consonància amb el de denúncies però aquestes s'han elevat de forma més sostinguda, un 0,83% en un any (1.558).

Un tema preocupant és l'increment dels trencaments de condemna. Han pujat un 7,83% en un any, passant de 166 a 179 casos. Aquí hi ha casos de maltractadors que se salten les decisions judicials, és a dir, les mesures de protecció que es donen a les víctimes de violència masclista per evitar el contacte amb el seu maltractador, com poden ser la prohibició de comunicació o la d'apropar-se a la dona, entre d'altres.

Menys casos en l'àmbit familiar

La violència en l'àmbit familiar també és un altre vessant de la violència masclista. Aquesta és la que perpetren homes de la família cap a la dona però no en són la parella ni l'exparella. El 2019 s'ha tancat amb tots els indicadors en descens, amb l'excepció dels arrestats menors d'edat. Que en aquest cas s'han incrementat un 33,3%. S'han detingut vuit menors, mentre que el 2018 en van ser sis.

Les denúncies han anat a la baixa en l'àmbit familiar, en concret, el 4,46% respecte a l'any anterior. S'ha arribat a les 257 demandes. Quant a detencions, s'han arrestat 78 majors d'edat, un 35% menys que l'any anterior. Les víctimes ateses també han patit una davallada, en aquest cas molt forta, de més del 31%. Això representa passar de 430 a 294 demandes. En aquest àmbit hi ha hagut un crim el 2019, una jove de 17 anys va degollar la seva mare a Banyoles.