L'àrea rural de la Garrotxa, com Terol, també existeix

El grup de joves denominat la Mainada d'Oix ha convocat una acció de neteja de la riera d'Oix per dissabte al matí. El motiu de l'acció és protestar contra l'abandonament de la llera per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Un membre de l'assemblea de joves ha explicat que el sis de desembre van netejar una part del riu situada en un costat del pont Romà. Més de dos mesos després, segons ell, la part on no van netejar «sembla una selva». Ha opinat que la neteja del sis de desembre va evitar mals majors en els dies del temporal Gloria.

Ha explicat que durant la revinguda es van aixecar molts arbres i hi ha molta fusta acumulada a la llera. Ha puntualitzat que les característiques del sòl de la llera de la riera fan que els arbres arrelin molt poc i quan hi ha revingudes l'aigua s'emporta els arbres amb el consegüent perill.

Segons ha explicat, saben que l'Ajuntament de Montagut i Oix ha demanat ajut a l'Agència Catalana de l'Aigua per netejar la llera de la riera i estan a l'espera d'alguna acció de l'administració.

L'acció de neteja començarà a 2/4 de vuit del matí a la plaça Major. A les 10 del matí, esmorzaran i al voltant de les dues de la tarda dinaran calçots, xai sencer a la brasa i bunyols, i després hi haurà una actuació d'en Manelic de Pera. Es tracta d'un músic que ha dut a terme una important recuperació de cançons de l'Alta Garrotxa. Se'l considera un hereu dels músics itinerants d'altres èpoques.

El representant de l'assemblea ha recordat que en la jornada de neteja del sis de desembre hi van participar unes seixanta persones. Van aprofitar la llenya per escalfar el local social i van cremar les branques i la fullaraca.



Reivindicar l'estil de vida

El grup de joves La Mainada d'Oix és assembleari i d'esquerres. Els seus objectius són revitalitzar el poble, reivindicar l'estil de vida dels àmbits rurals i denunciar la falta de suport de les administracions.

El grup de joves La Mainada mostra el seu ideari a les xarxes socials, segons Pons, «per crear debat i opinió» en temes considerats tabú, com són la matança del porc o la caça. A més, els joves volen organitzar una fira ramadera i carbonera a Oix.

Ells reivindiquen Oix com una localitat important en l'àmbit de l'Alta Garrotxa. Fins als anys seixanta del segle XX, la localitat rebia tot el carbó vegetal que es feia a la gran extensió de boscos d'alzines que la volten.

També reclamen la municipalitat d'Oix. Montagut del Fluvià i Oix es van ajuntar a començaments de la dècada dels setanta però Montagut sempre ha volgut ser Montagut i, segons defensen, Oix sempre voldrà ser Oix. A més, els dos nuclis de població estan molt separats i tenen àmbits d'influència diferents.

Els joves d'Oix estan en contra de la proposta del Pla Especial de l'Alta Garrotxa. Han precisat que la seva oposició no té res a veure amb els propietaris de les finques. «És per la defensa compartida d'un model de territori rural», exposen a les xarxes socials. Es tracta d'un model en què, per exemple, es pugui viure de les explotacions d'ovelles, porcs i vaques i sense llops ni gossos ensalvatgits o deslligats que els matin les ovelles.