Promoció per viatjar a França en tren d'alta velocitat des de 25 euros

Renfe - SNCF en Cooperació ha llençat una promoció per viatjar en tren d'alta velocitat entre Catalunya i França per 25 euros. Els bitllets es poden comprar entre aquest dimarts i el proper 24 de febrer i permetrà viatjar amb descompte entre el 2 de març i el 7 de juny. L'oferta és vàlida des de les estacions de Barcelona, Girona o Figueres per viatjar en classe turista a Nimes i Montpellier per 25 euros, a Marsella, Avinyó, Aix-en-Provence, Valence, Lió o París per 29 euros. En preferent, el preus són des de 40 i 44 euros, respectivament. Des del Camp de Tarragona es podrà viatjar a partir de 34 euros en classe turista i de 49 euros en preferent a Nimes, Montpeller, Avinyó, Aix-en-Provence i Marsella.

La campanya de promoció també està disponible per les connexions que enllacen Barcelona, Girona i Figueres amb Carcassona i Toulouse i que recuperen la seva freqüència diària a partir del 29 de març. En aquest cas el preu és de 25 euros en turista i 40 en preferent.