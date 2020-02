Descobreixen al Pirineu gironí una planta mai vista a la península Ibèrica

Al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser s'ha localitzat per primera vegada una espècie de planta mai identificada fins ara a la península Ibèrica. Concretament l'Herniaria alpina, una espècie que pertany a la família de les cariofil·làcies, i està considerada com a vulnerable segons criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

L'investigador Moisès Guardiola ha estat l'artífex de la troballa, en el marc del treball de cartografia detallada dels hàbitats del parc natural a la zona del circ d'Ulldeter, elaborat el 2018.

Fins ara, es coneixia l'existència de la planta al vessant francès dels Pirineus, però no s'havia trobat fins ara a la vessant catalana.

La població descoberta a Catalunya ocupa molt poca extensió i està formada per menys de 200 individus madurs.

La planta apareix com un petit coixinet de 10 a 15 cm de diàmetre i està associada a pedrusques sobre substrat calcari, segons informa el departament de Territori i Sostenibilitat.