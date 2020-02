Un estudiant de Girona se situa en el rànquing dels deu millors MIR d'Espanya

Un estudiant de la Universitat de Girona (UdG) s'ha situat entre els deu millors MIR de l'estat espanyol. Segons el llistat provisional de resultats que es va fer públic ahir, Miguel Ferrer Menéndez té la sisena millor valoració amb una puntuació final de 98,3332 punts. De les 175 preguntes de l'examen, en va respondre155 de bé i en va fallar 20. Té un barem de 9,19.

«Els resultats han sigut millors del que m'esperava, és cert que les previsions eren bones però no m'hauria imaginat aconseguir una nota alta. Estic molt satisfet i ja tinc ganes de triar l'especialitat que em faci més feliç», explicava ahir Ferrer, des de Londres, on passava uns dies de desconnexió després del «gran esforç» que va fer per preparar-se la prova. «Vaig estudiar molt, com la majoria d'aspirants. El que més em preocupava abans de fer-la era no tenir suficient temps per acabar-la, tal com em passava en els simulacres d'examen. Per sort em va acabar sobrant temps i tot i això em va donar tranquil·litat», recorda. Quant a la prova, la sensació general és que era més fàcil que l'any passat però més difícil que en anteriors edicions. «No tenia experiència prèvia, però si comparo l'examen amb els que feia a l'acadèmia considero que han sortit més conceptes generals que no pas específics».

Tot i que els resultats són provisionals, Ferrer creu que no han de variar gaire, només si hi ha algun expedient incomplet. «Hi va haver algunes preguntes errònies però ja les van anul·lar la setmana passada. És normal que passi això, la Medicina és molt ambigua i a vegades hi ha més d'una resposta possible», va explicar.



Futur incert

Ferrer admet que encara no té massa clar cap a quina especialitat decantar-se però se sent molt atret per la cardiologia. «El que sí que tinc més clar és que m'agradaria marxar de Girona. Sé que aquí hi ha un equip de professionals molt bo però vull sortir de la meva zona de confort i anar a algun hospital de Barcelona, València o Madrid».

Miguel Ferrer va néixer a Girona fa 24 anys. Va estudiar als Maristes i, posteriorment, a la UdG. «Estudiar Medicina no va ser vocacional però sí que pensava que tenia una part humana molt important i em semblava intel·lectualment estimulant. Tots aquests requisits em van motivar a triar aquesta carrera i la veritat és que em va apassionar des del primer dia». Es considera un bon estudiant, més a la universitat que a l'institut. Quant al pas per la UdG, en fa una valoració «molt positiva». «El mètode que s'imparteix a la carrera m'ha permès treure tot el potencial, si no hagués estudiat a Girona, no hauria tret aquesta nota».

La millor puntuació l'ha obtingut Daniel Vírseda, alumne de la Universitat Complutense de Madrid, amb 104,13 punts. El MIR és l'avaluació oficial que dona accés a una plaça per fer l'especialització mèdica en un hospital universitari o centre d'atenció primària.