La Garrotxa vol obrir la primera escola a Catalunya per formar joves en la construcció de parets amb pedra seca

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i els ajuntaments d'Olot i les Preses treballen per obrir la primera escola a Catalunya per formar joves en la construcció de parets amb pedra seca. L'objectiu és recuperar i preservar l'ofici especialitzat en aquesta tècnica que forma part del patrimoni cultural i del paisatge garrotxí. Aquesta primavera es farà un curs com a prova pilot i s'està treballant amb la Generalitat per trobar els recursos i obrir l'escola l'any vinent. Precisament aquesta setmana s'ha organitzat un curs amb alumnes d'instituts de la comarca per restaurar un mur i una cabanya a l'itinerari forestal terapèutic Salvador Grau d'Olot. Els joves aprenen la tècnica i els seus beneficis ambientals a la zona.