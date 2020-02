Les irregularitats al Patronat de Turisme Costa Brava arriben al ple de la Diputació

La diputada provincial de la CUP, Laia Pèlach, va preguntar ahir durant el ple de la Diputació per les irregularitats detectades al Patronat de Turisme, destapades per Diari de Girona i que la corporació està investigant. «Ens agradaria que ens informessin de totes les accions que s'han fet en relació amb aquest cas, i de tots els procediments que es plantegen per resoldre les irregularitats», va demanar Pèlach. La diputada cupaire va recordar que l'any 2016 ja hi va haver una auditoria que va detectar diverses irregularitats, i per això va preguntar «com és que s'ha arribat fins aquest punt sense haver resolt aquestes qüestions».

«Sabia que em faria aquesta pregunta», va respondre el president de l'ens, Miquel Noguer (JxCat). Per això, va oferir un detallat relat de la cronologia dels fets, des que va rebre el primer informe per part de qui era el secretari del Consell d'Administració, Jordi Turon, el 20 d'agost de 2019, fins a l'actualitat. Noguer va defensar que, «fins i tot abans d'haver llegit tot el document», l'endemà mateix va demanar un informe al secretari de la corporació per veure com havia de procedir. Tot seguit, va recordar que el 5 de setembre es va iniciar un procés d'instrucció per esclarir el cas, i que els responsables de la instrucció van emetre un informe el 20 de desembre que indicava per quines qüestions s'havia d'obrir una investigació, com ara els expedients a dos treballadors o l'estudi encarregat a la Facultat de Turisme de la UdG que no es va rebre amb la qualitat necessària. Segons va indicar, tota aquesta informació ja ha estat transmesa a Antifrau. «Hem complert amb tot el que havíem de fer», va afirmar el president de l'ens provincial.

Pel que fa a l'empresa MiniMilks, que segons l'informe hauria cobrat per treballs no realitzats i hauria cobrat feines dues vegades, la CUP va demanar que s'investiguin els contractes que té amb altres organismes de la Diputació. Tot i això, Noguer va recordar que s'ha demanat un informe jurídic per resoldre aquesta qüestió i va afirmar que no els consta que hi hagi cap altre tipus d'irregularitat relacionada amb aquesta empresa.

Finalment, Noguer també va subratllar que l'informe que ha destapat les darreres irregularitats «no té res a veure» amb l'auditoria de l'any 2016, i va assegurar que si no s'havia informat de la qüestió és perquè, en haver-hi persones implicades, s'havia demanat que la instrucció fos de caire reservat. La CUP també li va demanar si havia investigat qui havia filtrat la informació a la premsa, però Noguer va dir que no «perquè és un tema molt complex».



Tombada una moció del PSC

El ple d'ahir també va tombar una moció del PSC per fomentar les polítiques d'igualtat. El quid de la qüestió va ser que el text proposava la creació d'un nou servei d'Igualtat i Ciutadania depenent de Presidència, i tant el govern com la resta de grups de l'oposició van recordar que aquest treball ja s'està duent a terme a través d'una comissió del Dipsalut. En canvi, sí que es va aprovar per unanimitat una moció pel dret a morir dignament.