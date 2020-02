El Parlament insta el Govern a revisar el compliment dels contractes turístics signats amb Ryanair

El Parlament ha aprovat una proposta de resolució que insta el Govern a revisar el compliment dels contractes turístics signats amb Ryanair. La proposta l'ha presentat Cs i aquest punt ha rebut el vot a favor de tots els grups a excepció d'ERC i JxCAT. L'aprovació arriba després que la Comissió Europea considerés de manera "preliminar" que la companyia ha rebut ajudes d'estat il·legals per a les operacions als aeroports de Girona i Reus, arran d'una investigació iniciada el 2013. El text aprovat també inclou la reclamació de negociar amb Aena el nou document de regulació aeroportuària incidint en la reducció de les taxes i gestionar dins de les competències de la Generalitat els processos oberts en defensa dels drets laborals.

El diputat de Cs Javier Ribas ha defensat la proposta assegurant que ha estat la Comissió Europea la que ha demanat revisar les ajudes que ha rebut Ryanair per part de la Generalitat: "No estem demanant coses estranyes". En el mateix sentit s'ha expressat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez que ha indicat que "hi ha una investigació sobre com Ryanair monopolitza les subvencions". "No ho diu Cs o la CUP, ho diu la UE", ha declarat.

El diputat d'ERC Marc Sanglas ha explicat el vot contrari a aquest punt assegurant que "ja hi ha mecanismes de revisió" i ha lamentat que Cs ho planteja "no en sentit de fer una revisió sinó com si haguessin coses estranyes". En el mateix sentit, el diputat de JxCAT Narcís Clara ha afirmat que la proposta pretén "fer una crítica i no demanar una revisió del compliment". "No podem donar suport a la interpretació negativa que té la proposta", ha afirmat.

Sobre la qüestió laboral, Sanglas ha defensat que la Generalitat es fa càrrec de la situació en allò que té competències i Clara ha afegit que en tractar-se d'un expedient estatal és la direcció general de Treball del govern espanyol la que té les competències. Ha afegit però que se li ha demanat la informació en relació a Girona.

Sobre aquesta situació dels treballadors després que finalment no es tanqui la base de Ryanair a Girona però que hagin d'acceptar passar d'indefinits a fixos discontinus, Ribas ha apuntat que la Generalitat "té competències" per garantir els drets laborals i ha insistit que Girona "depèn en bona part d'aquest aeroport".

Per part de Catalunya en Comú Podem, David Cid ha explicat el vot contrari al punt que reclama negociar amb Aena en considerar que baixar les taxes aeroportuàries va en contra de les polítiques de mitigació del canvi climàtic. "És una proposta antiga, que no té en compte el context d'emergència climàtica", ha afirmat, al temps que ha reclamat una gestió aeroportuària de totes les infraestructures de Catalunya.

La diputada de la CUP ha afegit que tot i que s'està investigant sobre l'incompliment de la normativa laboral en l'expedient obert a Girona, el Govern hauria d'actuar d'ofici i demandar la companyia per actuar "amenaçant" de retirar la base i "pressionant fins a tal punt que obliga de forma macabra a modificar les condicions laborals".

El diputat del PP Santi Rodríguez ha instat a utilitzar les eines que la Generalitat té al seu abast "perquè es respectin els drets laborals" i ha acusat el conseller de Territori, Damià Calvet, "de posar la responsabilitat de tota la problemàtica en la gestió d'Aena".

La proposta de resolució té un darrer punt que demana incloure al web 'aeroports.gencat.cat' les dades de viatgers dels aeroports dependents de la Generalitat, en format 'dades obertes' en compliment de l'adhesió a la carta internacional de dades obertes realitzada pel Govern el 2018. Els grups que donen suport al Govern han assegurat que aquestes dades ja estan disponibles.