Tanca la seu de la Seguretat Social de la Bisbal per la baixa dels tres empleats

L'oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la Bisbal d'Empordà té, des de fa uns dies, la persiana abaixada. A la porta, enganxat amb cinta adhesiva i escrit a mà, només hi ha un paper que, en català i en castellà, indica que el local està «tancat per malaltia». I res més. Ni informació sobre quan reobrirà l'oficina, ni com, ni a on es poden fer les gestions que s'hi porten a terme habitualment, com la sol·licitud de pensions i viudetat, les prestacions per natalitat i incapacitat temporal, l'emissió de certificats o la notificació d'un canvi de domicili, entre molts altres tràmits.

Segons ha explicat a Diari de Girona el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, aquesta oficina només té tres treballadors i tots estan de baixa per malaltia, motiu pel qual s'ha hagut de procedir a tancar la sucursal. Asseguren que es tracta d'un fet «fortuït» i que, tot i que s'està buscant una solució «a mig termini», no saben quan es tornarà a reobrir. Des del Ministeri reconeixen que cal reforçar la plantilla d'aquesta i de les altres seus de la Seguretat Social de la província de Girona, ja que el personal està «envellit», però que serà un procés a llarg termini perquè les oposicions són tràmits lents. Tot i això, també precisen que la majoria de gestions es poden fer telemàticament i que, cada vegada més, serà menys necessari acudir físicament a l'oficina.

Aquest sistema, però, no sempre resulta senzill d'utilitzar ni efectiu, sobretot per la gent gran. Per exemple, demanar cita prèvia ahir a qualsevol de les oficines gironines era impossible. A la web només hi apareixia el següent missatge: «Ho sentim, no existeix disponibilitat en els pròxims dies pel servei sol·licitat». En aquest cas, l'única opció possible és trucar per concertar cita telefònicament o personar-te en una oficina de la província.

Una vegada s'aconsegueix concertar la cita, per acudir personalment a una sucursal, als usuaris de la Bisbal no els queda cap més remei que recórrer els més de 30 quilòmetres que separen la capital baix-empordanesa fins a les seus de Girona i de Sant Feliu de Guíxols. Una distància que es multiplica en els casos dels veïns que viuen en localitats més llunyanes, com Palafrugell, Albons o Torroella de Montgrí, entre d'altres.

I és que no en totes les sucursals de la comarca s'hi poden fer els mateixos tràmits. A Palamós i a Roses hi ha l'Institut Social de la Marina, on només s'hi poden gestionar, administrar i reconèixer drets a prestacions dels treballadors del mar. Els temes relacionats amb tresoreria general només es poden resoldre a Girona i a Figueres. Per a la resta de tràmits hi ha oficines a Blanes, Figueres, Girona, Olot, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners i Puigcerdà.

Aquesta no és la primera vegada que les oficines de la Seguretat Social de la província han de tancar per falta de personal. A Sant Feliu de Guíxols, el novembre de l'any 2018, el Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (Caiss) va haver de tancar durant diversos dies perquè dels quatre treballadors, tres estaven de baixa per malaltia i un quart tenia un permís.

A Ripoll, la jubilació dels tres treballadors va provocar que, el desembre del 2018, l'oficina obris només tres dies al mes després d'estar tancada durant un mes i mig.