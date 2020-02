Tres activistes citats pel tall del TAV a Girona no van a declarar al jutjat

El jutjat d'instrucció 1 de Girona ha citat a declarar com a investigats tres militants de l'organització política juvenil La Forja-Jovent Revolucionari pel tall del TAV que hi va haver a Girona quan es va donar a conèixer la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes. "No volem col·laborar amb l'estat espanyol i, per aquest motiu, no entrarem al jutjat, no ens presentarem, si volen que ens vinguin a buscar", han dit els activistes. Ara, el jutjat podria ordenar la seva detenció. El jutjat els investiga per un delicte de desordres públics agreujat però, segons la defensa, la investigació dels Mossos d'Esquadra també identifica La Forja com un possible grup criminal.