Els veïns de Gombrèn decidiran si han de tocar les campanes de l'església

Els veïns de Gombrèn podran escollir si volen només campanades entre les set del matí i les vuit del vespre, si volen que les campanes sonin més fluix o si hi ha d'haver toc de l'Angelús al migdia. L'enquesta començarà el 26 de febrer i acabarà el 9 de març. Només hi poden participar els veïns que estan empadronats al poble. L'alcalde ha precisat que, si volen, els veïns de segona residència poden demanar per escrit la seva participació.

L'origen de l'enquesta va començar fa uns dies, quan a les dotze del migdia les campanes de Gombrèn van donar un toc d'avís, després un de més fort i va seguir un repic. Feia molt de temps que els veïns no sentien una cosa així, alguns mai. «Què és això?» van demanar, segons ha explicat l'alcalde, Cèsar Ollé. Era el toc de l'Angelús amb molta força perquè havien canviat el mecanisme del campanar.

Des de sempre, les campanes de l'església de Sant Pere de Gombrèn funcionaven amb batalls que colpejaven el bronze des de l'interior. Els batalls estaven coordinats amb el vell rellotge, que funcionava amb un sistema antic.

Ollé ha assenyalat que el rellotge es va espatllar i l'Ajuntament va acordar comprar-ne un de nou que funciona amb un sistema elèctrònic. El nou mètode va connectat a unes maces que colpegen la base de les campanes des de fora, com si fossin martells. El nou sistema produeix un so més fort i agut que el que estaven acostumants a sentir els veïns de Gombrèn i ha causat commoció.

La fressa dels nous tocs de campana va aixecar una polèmica. «N'hi havia que volien que aturessin l'Angelús del migdia i d'altres que volien que de nit toquessin més fluixet o que paressin», explica Ollé. «Ni hi ha que diuen que no es pot aguantar», planteja.

Per tal d'aturar les discrepàncies, l'alcalde i els regidors van decidir fer una enquesta. «Com que hem pagat el rellotge entre tots, ho resoldrem entre tots», raona l'alcalde de Gombrèn.a