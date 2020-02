Crida a famílies per acollir infants afectats per la radiació de Txernòbil durant l'estiu

L'organització no governamental (ONG) Osona amb els nens fa una crida a famílies que, durant cinc setmanes a l'estiu, vulguin acollir infants de Bielorússia que viuen dins el perímetre contaminat per les radiacions de Txernòbil.

A l'abril farà trenta-quatre anys de l'accident nuclear més greu de la història, que es va produir a la central de Txernòbil, a la ciutat de Prípiat –Ucraïna, que el 1986 formava part de l'antiga Unió Soviètica. Tot i les tres dècades que han passat, l'impacte de la catàstrofe continua vigent i el fet de sortir de l'àrea afectada, tal com proposen les vacances, contribueix a millorar la salut dels menors. Per avalar aquesta afirmació, l'ONG posa sobre la taula els mesuraments previs i posteriors al viatge, segons els quals el cesi 134 i 137, un material altament radioactiu, es redueix un 33% de mitjana.

Dues famílies d'Amer i de la Jonquera repetiran els acolliments que ja van fer l'estiu passat, però l'entitat necessita més persones que s'impliquin en el projecte. La presidenta d'Osona amb els nens, Mercè Fiol, va explicar que compten amb «una quinzena de famílies repetidores, però en busquem de noves per arribar a vint-i-cinc», el nombre de nenes i nens que volen portar a Catalunya entre finals de juliol i el 30 d'agost.

Es tracta de criatures a partir de vuit anys i menors de divuit que, quan hi participen per primer cop, no han sortit mai del país. Fiol va remarcar que per poder tramitar la documentació amb el temps suficient, convé que les famílies interessades s'inscriguin abans del 30 de març –cosa que poden fer a través del web www.osonaambelsnens.org o de les seves xarxes socials.

Per poder-ho fer, la presidenta de l'ONG va aclarir que no es demana cap requisit, però que els acollidors han de signar un document comprometent-se a no iniciar els tràmits d'adopció quan els nens estiguin amb ells, tenir-ne cura «com si fossin fills seus» i presentar un certificat d'antecedents penals que tramita l'entitat, com la resta de la documentació. El primer bitllet d'avió el paga l'organització, però les famílies assumeixen el cost dels viatges si l'acollida es repeteix; així com han de fer una aportació econòmica per tal de cobrir despeses.



Més de 1.850 infants en vint-i-tres anys

Osona amb els nens va néixer el 1995 amb el propòsit de millorar la salut d'infants exposats a l'acumulació de radiacions ionitzades provinents de l'accident de Txernòbil. Aquestes radiacions poden provocar alteracions en el sistema immunològic i el desenvolupament hormonal, tot causant malalties que l'Organització Mundial de la Salut afirma que estades de quatre o cinc setmanes a fora de la zona contaminada retarden o minitmitzen.

L'ONG va començar portant infants d'Ucraïna i a partir del 2007, també de Bielorússia, limitant-se a aquest últim país des del 2019. Des del 1996, 1.853 nenes i nens s'han beneficiat d'aquestes estades.