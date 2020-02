Noves amenaces de Ryanair a la plantilla de Girona. L'aerolínia irlandesa ha enviat una carta als treballadors on els adverteix que, si continuen els problemes amb les entregues del model 737 MAX de Boeing, haurà de reduir la flota en diverses bases. La companyia menciona específicament les de Madrid i Girona, que podrien perdre un avió cadascuna. Per tal d'evitar-ho, l'aerolínia ha convidat els treballadors a acceptar una reducció de jornada durant la temporada d'estiu o agafar-se excedències voluntàries. Els treballadors tenen temps fins el 21 de febrer per comunicar la seva decisió, i a partir d'aquí l'empresa prendrà les decisions que consideri. La portaveu del sindicat USO a Girona, Lídia Arasanz, alerta que la companyia pot plantejar un nou ERO i considera que la situació és «insostenible», ja que bona part de la plantilla ja va acceptar fa uns mesos passar de contractes fixes a fixes discontinus per evitar el tancament de la base.

Segons la missiva de l'aerolínia als seus empleats, els plans passarien per treure deu avions de la flota corresponents a nou bases, entre les quals les de Girona i Madrid. La base gironina de Ryanair compta amb un avió durant els mesos d'hivern, de manera que si aquest es retirés de la temporada d'hivern podria significar el tancament de la base. En canvi, a l'estiu hi «dormen» més aeronaus: fins ara havien estat cinc, tot i que, segons Arasanz, amb les retallades dels últims mesos no saben quantes n'hi haurà durant el proper estiu.

Des dels sindicats, doncs, estan a l'expectativa, ja que tot just avui acaba el termini perquè els treballadors decideixin si accepten aquestes noves retallades en els seus contractes. A partir d'aquí, sabran què és el que decideix fer l'empresa. Segons Arasanz, la situació és «d'estrès psicològic», ja que la nova amenaça arriba just després d'haver acceptat retallades laborals per mantenir la base oberta i quan queden poques setmanes perquè comenci el judici per l'ERO que va comportar l'acomiadament col·lectiu de 224 treballadors, que ha d'arrencar el 10 de març. Tot i això, afirma que el desig del sindicat és «que no hi hagi cap acomiadament ni reducció d'avions».

La representant sindical també assegura que no entenen quins son els plans de la companyia, ja que anuncia que s'hauran de retirar avions de les bases espanyoles quan acaba d'afegir un avió a la base de Santiago de Compostel·la i tres més a Viena. Aquesta decisió empresarial, consideren des del sindicat, es contradiu amb el recent tancament de les bases de Tenerife, Gran Canaria i Lanzarote, i l'amenaça de fer-ho amb la de Girona.