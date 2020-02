Besalú, al tràiler final de la tercera temporada de la sèrie «Westworld»

Besalú apareix al tràiler final de la tercera temporada de la sèrie Westworld d'HBO.



El municipi de la Garrotxa ha estat un dels escenaris on es va rodar el passat mes de maig.





Oh, oh, oh, sweet hosts of mine. #Westworld returns Sunday, March 15 at 9 pm. pic.twitter.com/wtiIUSTw1A