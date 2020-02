Mossos i policies locals reforçaran els controls durant aquest cap de setmana de Carnestoltes

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals porten a terme des d'ahir i fins al dimecres vinent una campanya preventiva de controls «intensius» i «aleatoris» d'alcohol i drogues a carreteres i zones urbanes, coincidint amb la celebració del Carnestoltes. Els Mossos d'Esquadra tenen previst realitzar 576 controls, dels quals 182 es faran el cap de setmana. Entre les localitats on es realitzaran les actuacions hi ha Sitges i Platja d'Aro. En el cas de la localitat baix-empordanesa, demà a partir de les tres de la tarda s'habilitaran dues mesures especials: a la GI-662 (tram s'Agaró-Castell-Platja d'Aro) i a la C-31 (tram de la rotonda de la Nàutica). A més, a partir de les set de la tarda, s'adoptaran altres mesures per facilitar la sortida dels vehicles per la carretera GI-662 i la GI-666. D'altra banda, les policies locals del territori també reforçaran els controls d'alcohol i drogues durant els dies de celebració del Carnestoltes.

Trànsit ha fet una crida a la prudència en els desplaçaments per carretera durant aquest cap de setmana amb la campanya Per Carnaval, no prenguis mal. Amb motiu de la celebració del Carnestoltes, ha fet una crida a la prudència en els desplaçaments per carretera, atès que la sinistralitat enguany ha incrementat respecte el 2019, amb 18 víctimes mortals, cinc més que l'any passat. De la mateixa manera, Trànsit alerta que els caps de setmana continuen concentrant la majoria de sinistres mortals, període en què han perdut la vida el 61% del total de víctimes.

Els controls es duran a terme perquè l'alcohol i altres drogues, les distraccions (especialment el mòbil), l'excés de velocitat o les infraccions d'una norma de circulació es troben darrere de la majoria d'accidents amb víctimes. En les tres campanyes preventives de control d'alcohol i drogues de l'any 2019, es van denunciar 2.456 conductors per positiu en alcoholèmia i 911 per consum d'estupefaents.

El Servei Català de Trànsit recorda que l'única taxa d'alcohol segura és 0,0% i que el consum d'aquesta substància pot incrementar el risc de patir un accident de trànsit. Els principals efectes de l'alcohol passen per tenir reaccions i moviments més lents, problemes de percepció, atenció, control i coordinació o també increment de la somnolència.



Alteració de les condicions

D'altra banda, el consum d'estupefaents també altera les condicions físiques i psíquiques i comporta un risc greu per a la seguretat dels usuaris. Els efectes de les drogues en la conducció són múltiples, com ara retardar el temps de reacció, disminuir la coordinació motora, mostrar actitud agressiva i imprudent o provocar marejos i son, entre d'altres.

Pel que fa al Carnaval de Sitges, demà, diumenge i dimarts 25, entre les set de la tarda i les dotze de la nit, es tallarà al trànsit la sortida 30 de Sitges Centre de la C-32, en sentit sud. Les sortides alternatives seran la 31 (Sitges Nord), la 26 (Vilanova i la Geltrú) i la 28 (Sant Pere de Ribes).