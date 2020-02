Els municipis del litoral gironí treballen a contrarellotge per estar a punt per a la temporada turística després del «Gloria»

Els municipis del litoral gironí treballen a contrarellotge per mitigar els efectes del Gloria i estar a punt per l'inici de la temporada turística. Fa un mes del pas de la borrasca i els danys són ben visibles. Algunes obres s'acabaran abans de Setmana Santa, com netejar platges i retirar l'estesa de troncs i canyissars a indrets com la Gola de Ter. En canvi, altres actuacions com reformar els esvorancs de passejos com els de Llafranc i Lloret de Mar requeriran més temps. Són obres de màxima urgència i els ajuntaments estan avançant els diners amb la incertesa de no saber la quantitat d'ajuts que rebran. A Calonge veuen insuficients els diners que aportarà Costes de l'Estat i Blanes denuncia "indefensió" per la falta d'informació.



Els municipis del litoral gironí afronten el repte de deixar el front marítim a punt per l'inici de temporada. La prova de foc serà per Setmana Santa, quan els hotels i establiments de costa obriran de nou les portes per atendre els turistes. Falten encara setmanes però els estralls del pas del Gloria de fa un mes són encara ben visibles a diferents punts del litoral gironí.



És el cas de Tossa de Mar (Selva), un dels més afectats per la borrasca després que el mar i l'escuma arribessin al nucli urbà, inundant cases i negocis. Murs trencats, façanes afectades o terrasses tancades són algunes de les imatges d'aquests dies. El municipi va xifrar els danys en més de 3,5 milions d'euros (MEUR), entre afectacions a negocis i destrosses d'equipaments i serveis públics. L'alcaldessa de Tossa, Imma Colom, ha qualificat la situació de "crítica" tenint en compte que l'inici de la temporada turística no queda lluny.





Unes ajudes insuficients per Calonge

El temporal causa destrosses al passeig de Sant Antoni. Aquesta és la part més afectada per la llevantada. Els espigons també han quedat malmesos.



La circulació pel passeig i els passos per rieres continuen tallats.



També s'han suspès les classes a tots els centres escolars. pic.twitter.com/r7sPOTKnp0 — Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (@ajuntcalonge) January 22, 2020

Lloret, Palafrugell i Platja d'Aro tiren de fons propis a l'espera dels ajuts

L'estat del passeig de Llafranc · Ajuntament de Palafrugell

Torroella confia en els ajuts però vol més inversió en carreteres

David Aparicio

Un esforç que no està resultant senzill per a molts dels negocis a primera línia de mar que han perdut gran part del què tenien, com és el cas del bar 'No t'ho perdis'. La seva propietària, la Nàdia Lamás, ha relatat que "l'aigua va entrar al local" i ho va "destrossar tot". En el cas d'aquest bar la factura de les afectacions s'eleva fins als 60.000 euros, part dels quals han hagut d'avançar ells mateixos. "Estem fent tot el possible per deixar-ho tot preparat de cara al març" ha explicat Lamás.Un cas similar al de l'Hotel Corisco, on un dels seus treballadors, en Lluís Escallola, explica que es van fer malbé mobles, neveres, congeladors i fins i tot la caldera. Segons Escallola l'aigua arribava "fins a la cintura" i passats els dies més intensos, les complicacions van arribar a l'hora de "treure el fang". Molts dels danys no els podien tocar a l'espera de la visita de l'asseguradora i, a la pràctica, esperen que tot plegat pugui quedar enllestit "per obrir al març".En el cas de(Baix Empordà), el Gloria va afectar sobretot eli el. Tal com ha explicat l'alcalde del municipi, Miquel Bell-lloch , s'està tirant endavant la neteja i la reparació de les zones verdes, però hi ha un seguit d'actuacions que depenen de Costes de l'Estat, que és qui en té les competències."Vam esperar a veure quines aportacions farien" explica l'alcalde, i el retorn "no ha sigut bo", precisa. Segons Bell-lloch les seves afectacions són "greus" amb uns imports que ascendeixen pràcticament fins als 1,5 MEUR. Una xifra que queda lluny de la realitat, ja que Costes ha anunciat que la reparació total dels danys prevista per a Catalunya serà de 5,75 MEUR, dels quals 250.000 euros es destinaran a les comarques de Girona.La problemàtica preocupa el consistori perquè "ni tan sols agafant diners del fons de contingència" en tindran prou. "L'hem ampliat fins als 189.000 euros i tot i així ens seguim quedant curts" ha assegurat l'alcalde, alertant que l'Ajuntament "no pot fer res" si ningú els assegura "algun tipus d'ajuda". El calendari tampoc els juga a favor. Bell-lloch ha apuntat que des del consistori es farà "el què es pugui abans i després de Setmana Santa" i si no es pot finalitzar "s'haurà de parar i activar-ho de nou el mes de setembre" per evitar la presència de màquines de gran tonatge treballant a la zona malmesa pel temporal.En el cas de(Selva), l'Ajuntament ha avançat part dels diners necessaris per fer front als danys que va deixar el temporal. El fort onatge es va endur bona part dels, va provocar un, així com diversos. L'alcalde de la localitat, Jaume Dulsat , ha explicat que des del primer moment es van proposar tornar a la normalitat "com més aviat millor" i no esperar les ajudes procedents de la Generalitat i l'estat espanyol.Paral·lelament, des del consistori estan acabant la memòria dels desperfectes, que ja ascendeixen a 1 MEUR. Com que "és probable que els diners no arribin abans de Setmana Santa", Dulsat ha apuntat que estan buscant maneres d'arreglar la situació. Per exemple, han col·locat uns bancs metàl·lics provisionals en espera de poder adquirir els definitius amb els diners de les ajudes. "Caldran modificacions de crèdit, perquè ningú tenia previst un temporal com aquest" -ha assegurat l'alcalde- "però farem els canvis que facin falta per deixar-ho tot cobert".L' Ajuntament de Palafrugell viu una situació similar. Els esforços es concentren en, on el temporal es va emportar el mur i bona part del paviment. L'alcalde, Josep Piferrer , afirma que la prioritat és refer els esvorancs de la part antiga del passeig Francesc de Blanes el més aviat possible, i ja més endavant s'abordarà el mur perquè és una obra més complexa.Detalla que també s'ha parlat amb Costes per veure si podien assumir una part de l'obra. La resposta ha estat que si ho han de fer ells "retallaran molt" el passeig per evitar noves afectacions. Des del consistori, però, volen mantenir l'espai actual de domini públic i per això estan disposats a pagar bona part de la factura. "Ara estem negociant si Costes n'assumirà una part però no esperarem a tancar el tema dels diners i ja estem treballant en els projectes tècnics per poder començar el més aviat possible", afegeix.Però aquesta no és l'única obra destacada. Unes setmanes més tard del temporal, una part deltambédesprés que hi passés un camió. Tot i que els murs van aguantar bé, es va descobrir que l'aigua havia descalçat una part del passeig i ara caldrà reomplir l'esvoranc d'uns 5 metres i reforçar-ho tot. I pel que fa a les platges, de moment esperaran fins a mitjans de març per veure si el mar retorna la sorra o, si més no, l'acosta. I si no és suficient, llavors sí que hi actuaran.Calculen que el cost global dels desperfectes al front litoral superarà els 1,1 MEUR d'euros. Tot i que encara no saben la xifra d'ajuts que rebran de les administracions, el consistori veu marge per avançar els diners. "Tenim liquiditat; no tenim partida però amb urgència es poden estirar d'un lloc o d'un altre i si cal deixar una obra, ho farem per donar prioritat a la del passeig de Llafranc", precisa Piferrer. Aquest divendres confien tenir la redacció del projecte i a partir de la setmana vinent començar a buscar els recursos.El pas del Gloria va ser especialment intens a(Baix Empordà), on va destrossar l'extrem sud del passeig marítim . En aquest tram es va malmetre l'enllumenat, la llosa, el paviment i el mobiliari.Un mes després dels fets, l'ajuntament del municipi ha arribat a un acord amb Costes de l'Estat per realitzar una inversió conjunta d'1,8 milions d'euros per pal·liar els danys. Una intervenció que començarà el pròxim mes d'abril amb la voluntat d'estar acabada al juny. "És impossible que ho estigui per Setmana Santa" ha assegurat l'alcalde Maurici Jiménez , però es tracta "d'una inversió important". De fet, els treballs que es facin en aquests 500 metres de tram "marcaran la dinàmica dels que es facin en un futur" ha explicat el batlle. A més, des del consistori també s'han destinat uns 45.000 euros en actuacions de neteja d'urgència i retirada de sorra.El Gloria va fer estralls en lade, inundant la potabilitzadora i. Ara el servei funciona amb normalitat però caldrà reparar els danys que falten i fer modificacions per evitar noves inundacions. La mota també va quedar greument afectada, amb un esvoranc de 60 metres i el trencament de la canonada d'aigua a tocar de l'arbreda del pas de Gualta. L'ACA començarà a reparar-ho en els pròxims dies i també s'omplirà un altre esvoranc més petit a prop de la potabilitzadora. La previsió és que per Setmana Santa aquests dos punts estiguin refets. En paral·lel també es farà un estudi de danys i reparacions al conjunt de la mota.La força de l'aigua va omplir de fustes i materials la zona de la, on el riu desemboca al mar. La platja que hi ha al costat està completament coberta de troncs i canyes que, amb la supervisió del Parc Natural, es retiraran. "Primer es traurà el més gros amb maquinària, d'altres es cremaran i una part servirà per refer les dunes desfetes de manera que la primera llengua de platja quedarà totalment neta", explica l'alcalde Jordi Colomí . Uns treballs que començaran d'aquí a dues setmanes.Per contra, on hi ha hagut molt poca afectació ha estat al passeig del Molinet, una obra força recent que ha aguantat amb bona nota els embats de la llevantada. "Hi ha una petita esquerda que no és estructural al final del passeig i Costes ja ens ha dit que se n'ocuparà", detalla l'alcalde.El cost dels danys a Torroella i l'Estartit supera els 4,3 MEUR. L'alcalde explica que avançaran els recursos per donar màxima prioritat a les actuacions d'urgència amb l'esperança de recuperar bona part dels diners amb els ajuts. Ara bé, demana a les administracions "posar-se les piles" per evitar que episodis similars es repeteixin. "No ens podem quedar amb això", subratlla Colomí i destaca la feina que caldrà fer en els pròxims anys amb el manteniment de motes, rius i arranjament de carreteres al Baix Ter, com la C-31 i la GI-643. Totes dues van quedar tallades per inundacions. "No pot ser que quan plogui, les carreteres quedin intransitables i que quedem aïllats, és inadmissible", es queixa.La mobilitat és un tema que també preocupa molt a, on el desbordament del Tordera pel temporal va esfondrar el pont que comunica amb Malgrat de Mar, deixant el municipi sense connexió ferroviària fins a mitjans de desembre, que és quan es preveu tenir-lo reformat. També va ensorrar el pont de l'antiga carretera de Blanes a Malgrat.L'Ajuntament ha demanat a Adif que s'aprofiti l'obra per posar una segona via, una obra molt reivindicada, però la companyia d'entrada ho ha descartat perquè allargaria els terminis dels treballs d'urgència. També han reclamat a la Generalitat que l'últim peatge de la C-32 a Santa Susanna passi a ser gratuït per descongestionar la GI-682 que està "molt col·lapsada" i mentre no es refacin els dos ponts. L'alcalde, Àngel Canosa , denuncia que ni Generalitat ni Adif ni Renfe han respost a les seves demandes i que viuen el pas dels dies amb "indefensió i incertesa" per la falta d'informació i previsió. El que més els preocupa és la temporada d'estiu, quan l'arribada de turistes compliqui encara més la mobilitat.