Olot atribueix els robatoris a bandes organitzades de Barcelona

L'Ajuntament d'Olot convocarà la Junta de Seguretat Local el pròxim estiu. L'alcalde Josep Berga (JuntsxCat) va plantejar que l'última Junta de Seguretat va tenir lloc l'estiu del 2018 amb presència del conseller Miquel Buch. Abans, segons ell, en va tenir lloc una altra el 2016 amb presència del conseller Jordi Janer.

En el ple d'anit, Berga va raonar que l'Ajuntament d'Olot sol convocar les juntes de seguretat cada dos anys. Va valorar que convocar una Junta de Seguretat «no és una solució màgica que atura en sec els delictes». Segons ell, el que és important per combatre els delictes són les juntes setmanals que fa l'Ajuntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal.

L'alcalde va reconèixer que entre octubre i finals de desembre del 2019 va tenir lloc una pujada significativa dels robatoris. Va treure ferro a les xifres de robatoris i va considerar que «tots ens els fem anar a favor els números». Va apuntar que els robatoris amb violència i intimidació el 2019 van pujar un 50% respecte al 2018. Segons ell, el 2018 va haver-hi 12 robatoris amb violència i intimidació i el 2019 n'hi va haver 19. En canvi, va ressaltar que, segons les dades que té, els robatoris a establiments el 2019 van baixar de manera significativa respecte al 2018. Va valorar que els percentatges de delictes que passen a Olot són similars o inferiors al d'altres ciutats catalanes amb el mateix nombre d'habitants.

Va donar més importància al fet «d'empatitzar» amb les víctimes que als números. Va explicar que ell mateix en companyia d'una regidora va anar al casal dels veïns del barri de les Fonts per respondre a les preocupacions pels robatoris que patien els veïns. Va explicar que havia estat en contacte amb una família del barri de les Fonts Batet que havia patit un robatori i encara estaven commocionats pel fet d'haver-se trobat amb els lladres.

Berga va atribuir l'augment de robatoris dels últims mesos a bandes organitzades de l'àrea metropolitana de Barcelona que entren a la ciutat amb un cotxe diferent cada vegada per eludir els aparells detectors de matrícules.



Grups de Whatsapp

Berga va respondre un prec del regidor del PSC, Josep Guix, el qual va demanar la reunió de la Junta de Seguretat i va aportar xifres del Ministeri de l'Interior. Va plantejar l'existència de grups de veïns per connectats amb grups de WhatsApp als barris de les Fonts i de Sant Miquel. Segons ell, els veïns de les Fonts estan connectats per avisar de la presència de lladres i els del barri de Sant Miquel ho estan per evitar que els ocupes se'ls instal·lin al bloc de pisos.