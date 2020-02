La plantilla de Ryanair a Girona no accepta la nova reducció de jornada durant la temporada d'estiu proposada per l'aerolínia. Així ho ha explicat aquest divendres al matí la portaveu del sindicat de treballadors USO, Lídia Arasanz, recordant que els treballadors ja han fet "prou mostres de bona fe". La companyia va enviar una carta als empleats advertint-los que si continuen els retards en l'entrega d'avions, es reduirà la flota en diverses bases, com la de Madrid o la de Girona. Arasanz ha apuntat que no saben "si amb els acomiadaments que hi va haver i la reducció de tota la plantilla n'hi haurà prou" per afrontar la pèrdua d'aquest avió. Per això demana "prudència" i estan a l'espera d'una resposta per part de l'aerolínia irlandesa.