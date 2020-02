El Trueta i la Clínica Girona comencen a implantar vàlvules aòrtiques transcatèter per tractar sense cirurgia pacients amb estenosi aòrtica

L'hospital Josep Trueta de Girona i la Clínica Girona han començat a implantar vàlvules aòrtiques transcatèter per tractar sense cirurgia pacients amb estenosi aòrtica, una obstrucció de la vàlvula que impedeix la sortida de sang del cor.

Aquesta malaltia provoca als pacients una sensació progressiva de cansament, dolor al pit i marejos. Normalment, aquestes vàlvules s'implanten a persones d'edat avançada o que no són candidates a una cirurgia oberta cardíaca o una operació d'alt risc i, per això, la implantació de la vàlvula aòrtica trascatèter és la millor alternativa per evitar la cirurgia.

Dues pacients al Trueta

Les dues primeres vàlvules implantades dimarts al Trueta han estat a una pacient de 87 anys i una altra de 85 anys, que evolucionen favorablement i avui mateix rebran l'alta. Fins ara, els pacients que requerien la transcatheter aortic valve implantation (TAVI) havien d'anar a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per operar-se. Es calcula que al Trueta es faran unes 50 TAVI cada any, que aniran a càrrec tant de professionals del Servei de Cardiologia com de Cirurgia Cardíaca.

Les intervencions d'aquesta setmana les han dut a terme l'equip d'Hemodinàmica a la sala d'intervencionisme cardiovascular. Consisteixen en la introducció de la pròtesi valvular aòrtica des de l'artèria femoral. La pròtesi s'introdueix plegada i, mitjançant un catèter, es porta fins a la sortida del cor, on es desplega sobre la vàlvula que està obstruïda, que comença a funcionar ja des del primer moment. Tot això es fa sota control radiològic i sense cirurgia. Aquesta tècnica permet restablir la circulació normal de sortida de la sang i millora la situació clínica dels pacients.

En cas que no s'hi pogués accedir per l'artèria femoral, que és la via més freqüent, el procediment anirà a càrrec de l'equip de cirurgians cardíacs, a la sala quirúrgica.

Aquest tipus de procediments només es poden realitzar en hospitals que disposin d'una sala d'hemodinàmica equipada amb tecnologia avançada i, sobretot, de professionals especialitats en cirurgia cardíaca i un servei complet de cardiologia (professionals clínics, especialistes en el maneig del pacient cardiològic crític, ecografistes, professionals d'electrofisiologia, hemodinàmica i infermeria especialitzada), a més d'altres especialistes de cirurgia vascular, anestèsia, medicina intensiva, medicina interna, radiologia i infermeria quirúrgica, dels quals disposa l'hospital.

La TAVI al Trueta és un pas més en la potenciació de l'intervencionisme que està duent a terme el centre en el darrers anys, tant pel que fa a l'intervencionisme cardíac (potenciació de l'hemodinàmica terapèutica, procediments terapèutics relacionats amb arrítmies i ara, TAVI), intervencionisme vascular (procediment d'aorta abdominal, aorta toràcica, artèria caròtida, etc.) i neurointervencionisme (realització d'arteriografies i trombectomies mecàniques). Aquesta aposta per l'intervencionisme ha comportat una inversió en equipament i, sobretot, la formació d'especialistes per a la realització d'aquests procediments.

Amb aquest pas, el Trueta ha acabat de consolidar els serveis assistencials que donen cobertura a l'àrea del cor –cardiologia i cirurgia cardíaca-, els quals ofereixen avui dia de manera col·laborativa una carta de serveis completa, terciària i de referència, de manera que els ciutadans de la Regió Sanitària de Girona puguin ser tractats íntegrament a la demarcació per qualsevol tipus de patologia cardíaca, excepte els trasplantaments de cor i determinades intervencions cardíaques de molta complexitat.