Veïns i empreses de Llambilles no tenen internet ni telèfon des de fa més de 10 dies

Diverses empreses del polígon industrial Les Conques, dins el terme municipal de Llambilles, van denunciar ahir a Diari de Girona que fa més de 10 dies que no tenen línia de telèfon ni connexió a internet i, malgrat haver trucat Movistar insistentment, encara no els ho han solucionat.

«Estem indignats perquè ningú ens diu res i passen llargament denosaltres», va lamentar Sílvia Sunyer, de l'administració de l'empresa Lumiscar. Segons va explicar Sunyer a aquest diari, l'única resposta que van rebre per part de la companyia és que es tracta d'una «avaria massiva». Van trucar per primera vegada el 9 de febrer quan van patir el tall i inicialment els van dir que era conseqüència del temporal Gloria. Des de llavors, lidien amb la permanent incomunicació.



Portar la feina a casa

«Ens hem de portar feina a casa per poder fer les coses, continuem treballant de la manera que podem», es resigna Dolors Maimí, de l'administració del taller 4x4 Girona. «Ara tot ho fas per firma electrònica, necessites internet per tot», va ressaltar Maimí, que té el telèfon fixe de l'empresa desviat al seu mòbil per poder atendre les trucades però que igualment, diu, «no pots atendre la gent com voldries».

En el seu cas, la companyia que tenen contractada és Vodafone, però el tall afecta la instal·lació de fibra òptica que està en mans exclusivament de Movistar. Tot i venir un operari dilluns i dimecres, l'avaria no va quedar solucionada i no tenen cap tipus de previsió sobre quan tornarà a la normalitat.



Zones residencials afectades

El problema no es concentra només al polígon, si no que s'estén també més enllà, a les cases de zones residencials properes a la carretera, al costat de l'Hostal Ries Gallegues, i el barri del Pou.

L'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, denuncia que la companyia «s'ha columpiat» i que està «indignat» davant els continuats intents fallits de posar-s'hi en contacte. A banda de l'avaria d'aquests dies, diu que el descontentament és general, també a altres municipis, pel tracte i «negligències» de Movistar, ja que només és aquesta companyia la que té el control del cablejat de fibra òptica. «Només hi és ell i el servei és nefast», va concloure. Davant d'això, Vidal va exposar dimecres la problemàtica al conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, durant el Consell Comarcal amb vista a aprofitar i promoure la xarxa neutra que desplegui la Generalitat per la carretera C-65 i fer-la arribar al nucli de Llambilles. Així, garantirà l'accés d'altres operadors i diversificarà la competència del servei. Aquest diari va intentar posar-se en contacte amb Movistar sense èxit.



Context de vaga a Elecnor

L'avaria va coincidir amb el dia que començava la vaga de l'empresa subcontractada Elecnor, amb la seu a Vilablareix, que s'encarrega del manteniment i la instal·lació de l'ADSL de Telefónica. Els treballadors de l'empresa van decidir iniciar una vaga parcial indefinida per protestar contra les modificacions de les seves condicions laborals, que segons denuncien, es tracten de retallades d'entre 300 i 400 euros mensuals i afecta un total de 37 treballadors d'una plantilla de 85. Per aquest motiu, han decidit iniciar aturades parcials de quatre hores diàries per forçar la companyia a negociar.