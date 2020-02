El Govern crearà una agència per comprar i protegir sòl al litoral

La Generalitat preveu que la nova Llei d'Ordenació del Litoral inclogui la creació d'una agència que serveixi per adquirir sòls «d'alt valor» situats al llarg de la costa catalana per tal de «recuperar-los» i «renaturalitzar-los». Es tracta d'una reivindicació de SOS Costa Brava a la qual el conseller de Territori, Damià Calvet, no havia tancat la porta, i que ahir va confirmar el secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, en una jornada sobre el nou Pla Director Urbanístic (PDU) celebrada a la seu del Col·legi d'Arquitectes. Serra va defensar que la nova lei del litoral servirà per tenir «una visió integral» del litoral i poder-ne fer-ne una millor ordenació.

El PDU, aprovat inicialment el passat 1 de desembre, preveu la desclassificació de 80 sectors urbanitzables de la Costa Brava i la modificació de mig centenar més a disset municipis del litoral gironí. El període d'exposició pública finalitza el proper 10 de març, i segons la subdirectora general d'Estratègies, Territoris i Coneixement, Rosa Vilella, de moment només s'han rebut cinc al·legacions, tot i que el govern català preveu que en els propers dies n'arribin moltes més. De fet, el mateix Col·legi d'Arquitectes ja va anunciar que n'està preparant una. Un cop finalitzat el període d'exposició pública, el Departament de Territori farà una audiència amb tots els ajuntaments per exposar-los el pla, que preveu tenir aprovat definitivament al mes de desembre.

Serra va defensar un cop més la necessitat de fer un pla que restringeixi la construcció al litoral gironí per garantir-ne la sostenibilitat: «Venim d'una planificació que tenia certa lògica, però que està absolutament susperada. Per tant, és responsabilitat per part d'aquest govern revertir la situació», va indicar. Serra es va mostrar convençut que és un pla «ambiciós», tot i que, va admetre, «insuficient» per a algunes entitats. El representant de la Generalitat també va assenyalar que tard o d'hora caldrà fer un pla de resiliència i «afrontar el que s'ha arribat a fer», posant com a exemple de bones pràctiques el cas de la Pletera, a l'Estartit, o le Club Med Cadaqués. Tot i això, va reiterar que han estat i seguiran essent «molt curosos» amb totes les qüestions que puguin generar indemnitzacions perquè no volen «posar en risc» les arques públiques.

El responsable de Territori va destacar que el model basat en urbanitzacions que es va desenvolupar entre els anys 70 i 90, «amb un gran consum de sòl i sacrifici del paisatge», avui és «totalment insostenible en tots els sentits, tant en l'àmbit social com econòmic i paisatgístic». Per això, va defensar que la reducció del sòl edificable al litoral gironí no comportarà cap perjudici per al turisme, sinó al contrari: «El que estem fent no és incompatible amb l'activitat turística, sinó que ajuda a posar en valor el territori», va indicar.



Revisió dels plans cada sis anys

Finalment, un altre aspecte que proposa l'avantprojecte de Llei del Territori és que els aprofitaments del territori no puguin ser perpetus, sinó que s'hagin de revisar cada sis anys. «Tot canvia molt ràpid, per tant, cal anar a planificacions i revisions que siguin reals i que deixin poc marge a l'especulació», va assenyalar.