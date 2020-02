L'ACA xifra en 17,5 milions els danys del «Gloria» a les lleres dels rius a Girona

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha xifrat en uns 42 milions d'euros els danys causats pel temporal Gloria arreu de Catalunya, 17,5 dels quals es corresponen a les comarques de Girona. L'adjunt a gerència per a la coordinació territorial, Diego Moxó, va desgranar que el gruix de la factura, 24 milions, seran per restaurar lleres dels rius i les infraestructures de defensa que eviten que es desbordin en episodis de pluja i que van quedar malmeses. Onze milions més seran per reparar canalitzacions del sistema d'abastament i set es destinaran als danys en els sistemes de sanejament.

El darrer dia de temporal, el 23 de gener, l'augment del cabal per les pluges i el desembassament d'aigua del pantà de Susqueda van fer desbordar el Ter en alguns punts, com a la ciutat de Girona i a poblacions del Baix Ter.

La mota del Ter, l'estructura que frena les inundacions provocades per crescudes del riu i evita que l'aigua arribi a zones poblades, va cedir en alguns punts del Baix Empordà, com a Verges, la Tallada d'Empordà o Torroella de Montgrí, on el trencament de la mota també va rebentar sistemes de canalització d'aigua potable.

Moxó va assegurar que «tots els costos de reparació de lleres, canalitzacions o de motes del Ter afectades, seran assumits al 100% per l'Agència Catalana de l'Aigua». També va afirmar que explicaran detalladament a cada ajuntament les accions que preveuen dur a terme.

El desembassament del pantà va despertar les queixes d'alguns alcaldes que acusaven l'ACA d'haver actuat tard, per preservar les reserves d'aigua fins que la presa ja va estar per sobre de la seva capacitat. En aquest sentit, el director de l'àrea d'abastament de l'ACA, Jordi Molist, va recordar que «l'aigua és un recurs molt valuós», sobretot perquè els sistemes catalans són «deficitaris».



Preservar les reserves



«Cada decisió de desembassament s'ha d'analitzar amb molta prudència per salvaguardar el recurs», va dir Molist, que també va demanar «no particularitzar» l'abastament d'aigua del Ter amb les necessitats de l'àrea de Barcelona. El director d'abastament va subratllar que aquest riu abasteix dotze comarques i va afirmar que el 60% de l'aigua es destina «a necessitats ambientals, de regadiu i d'abastament de la pròpia conca».

Segons dades de l'ACA, els embassaments del Ter estaven a un 68% el 20 de gener –63% Sau i al 72% Susqueda–, mentre que el 17 de febrer se situaven en el 91% –90%, Sau i 92%, Susqueda. «Actualment, estem deixant anar cabals superiors als normals perquè els cabals d'entrada estan per sobre dels habituals», va dir Molist, que va detallar que es mantindran en aquests termes «a no ser que hi hagi l'anunci d'un nou front». Aleshores, estudiarien les necessitats de desembassar aigua seguint els nivells que marquen les normes de seguretat de la presa.

Una altra crítica d'alcaldes o entitats ecologistes després del pas de la borrasca Gloria ha estat per l'estat de les lleres. Diego Moxó va admetre que «segurament estaven molt per sota» de la situació òptima i ho va emmarcar en la «manca de disponibilitat pressupostària» entre els anys 2010 i 2016. L'adjunt a gerència destaca que la inversió es va començar a recuperar a partir del 2017 i que, per a aquest 2020, preveuen un import anual de cinc milions d'euros per «recuperar l'estat que haurien de tenir per afrontar episodis com el de les inundacions recents».