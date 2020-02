L'alta velocitat «low cost» no pararà a Girona si no és rendible per a Renfe

Renfe exclourà Girona del tren d'alta velocitat low cost fins que fer-lo parar en aquesta estació li sigui rendible, una possibilitat futura per a la qual no avança cap calendari aproximatiu perquè, d'entrada, no ho té previst. Així ho va confirmar la companyia després que el seu president, Isaías Táboas, reiterés en un acte a Barcelona que el nou servei de baix cost, l'AVLO, només s'aturarà a la capital catalana.

El servei arrenca amb tres úniques parades a l'Estat: Barcelona, Saragossa i Madrid perquè –tal com van argumentar des de Renfe– la seva rendibilitat econòmica depèn de l'alta ocupació dels trens, i van assegurar que els preus econòmics que ofereixen deixa poc marge de benefici a l'empresa. Per aquest motiu, l'operadora ferroviària va reiterar que comencen apostant per estacions amb un gran nombre de viatgers i, en funció de com evolucioni el mercat, valorarà la viabilitat d'introduir nous corredors i parades. És a dir, que la incoporació de l'estació de Girona dependrà de la demanda i dels beneficis econòmics que Renfe obtingui a canvi.

El president de Renfe, Isaías Táboas, es va referir al funcionament de l'AVLO en una conferència a la Fundació Cercle d'Infraestructures, on va explicar que el TAV de baix cost no s'aturarà a ciutats més petites perquè l'objectiu és que el tren viatgi ple entre Barcelona i Madrid.



Acord per gestionar Rodalies

D'altra banda, Táboas va confirmar que l'operadora i la Generalitat tenen enllestit l'acord perquè la companyia prorrogui en els pròxims anys el servei de Rodalies i que la seva concreció està pendent que el Ministeri de Transports transfereixi els 270 milions d'euros anuals del dèficit tarifari a la Generalitat. «Podríem signar un acord en el moment en què aquesta part que no podem solucionar el secretari ni jo estigui encarrilada», va comentar Táboas.

El president de la companyia va informar que durant «molts mesos» ha estat negociant amb el secretari de Mobilitat, Isidre Gavín, i que l'acord ja està molt enllestit, però que està condicionat perquè el Govern espanyol signi la transferència de 270 milions d'euros anuals pel dèficit tarifari; és a dir, la diferència entre el que costa el servei i el que no cobreix el bitllet. La Generalitat sempre l'ha reclamat, tot i que Táboas va deixar clar que no és una decisió que depengui ni d'ell ni de Gavín. Segons Táboas, els més de vuit punts que li manquen a Rodalies per arribar al 100% de puntualitat es deuen a la complexitat de la xarxa.