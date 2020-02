La plantilla de Ryanair a Girona es nega a reduir la jornada durant l'estiu

La plantilla de Ryanair a Girona no accepta la nova reducció de jornada durant la temporada d'estiu que proposa l'aerolínia. Així ho va explicar ahir al matí la portaveu del sindicat de treballadors USO, Lídia Arasanz, tot recordant que els treballadors ja han fet «prou mostres de bona fe».

La companyia va enviar una carta als empleats advertint-los que, si continuen els retards en l'entrega d'avions, es reduirà la flota en diverses bases, com les de Madrid o Girona. Arasanz va dir que no saben «si amb els acomiadaments que hi va haver i la reducció de tota la plantilla n'hi haurà prou» per afrontar la pèrdua d'aquest avió. Per això, va demanar «prudència» i estan a l'espera d'una resposta per part de l'aerolínia irlandesa.

Ryanair ha demanat als treballadors que acceptin una reducció de jornada a l'estiu o que agafin excedències voluntàries. Els treballadors de la base de Girona s'han oposat frontalment a la petició al·legant que ja estan prou afectats. Segons Arasanz, cal tenir en compte que «s'ha reduït un 25% de la jornada laboral de la plantilla» i que ara «li toca a l'empresa complir amb la legislació si vol seguir treballant a Espanya». La portaveu del sindicat va denunciar que els treballadors «estan al límit» i que ja «no poden més». També va recordar les dificultats que es troben a l'hora de parlar amb l'aerolínia, i va explicar que van traslladar les seves inquietuds al diputat Rafa Mayoral.