Es busquen bomberes

'extinció d'incendis i els rescats no haurien de ser, només, cosa d'homes. Els Bombers de la Generalitat han engegat una nova campanya que té per lema # FemEquip i que busca, precisament, incorporar més dones al cos. La iniciativa té com a objectiu despertar la seva vocació i encoratjar-les a presentar-se a les noves convocatòries de places del cos d'emergències. També vol augmentar la visibilitat del col·lectiu femení al si dels Bombers de la Generalitat.

Actualment, les dones només representen l'1,84% del total de bombers funcionaris, un cos que està format per 2.260 efectius. La immmensa majoria són homes (2.219). Les dones, en canvi, són franca minoria i, segons les dades oficials, només són 41.

La proporció creix en el col·lectiu femení en els bombers voluntaris i arriba al 6,81% d'un col·lectiu que integren 2.132 persones. D'aquestes, només 136 són dones i la resta, 1.996, homes. En total, per tant, els Bombers de la Generalitat, entre professionals i voluntaris, només tenen en nònina 177 dones, una proporció que el Govern vol augmentar al llarg dels propers anys.

En el cas de la Regió d'Emergències de Girona, la situació és força similar: a la demarcació només hi ha 24 bomberes, sis de les quals són funcionàries i, 18, voluntàries. Es dona la circumstància, a més, que cap d'aquestes professionals ocupen cap càrrec (totes ocupen places de rang baix).

A la resta de Catalunya, hi ha alguna bombera que té un càrrec dins de l'organigrama. Tot i això, només hi ha una dona que és inspectora –la responsabilitat màxima que es pot exercir al cos. Així mateix, hi ha cinc sotsinspectores, nou bomberes de l'escala bàsica i la resta, són de primera de l'escala tècnica. En el cas del cos de voluntaris, cap de les bomberes que en formen part tenen el rang de caporala.



Dones a les proves



Malgrat les dades, que confirmen que les dones tenen un paper residual al cos dels Bombers, des de l'administració catalana fan notar que els últims anys s'ha registrat un increment del nombre de dones que es presenten a les oposicions per entrar als Bombers de la Generalitat, tot i que la xifra és molt menor a la d'homes que opten a una plaça. Al gener, una nova promoció de 250 aspirants van iniciar el curs de Formació a l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Segons dades oficials, només vuit són dones. A banda d'aquestes, hi ha quatre dones que es troben en el període de pràctiques a diferents parcs de bombers de la convocatòria anterior. Per provocar un gir de 360 graus a aquesta situació la Generalitat ha impulsat la campanya #FemEquip, que vol transmetre que hi ha el mateix lloc per a les dones que per als homes al cos; la iniciativa anima el col·lectiu femení a unir-s'hi a través de quatre cartells en què es poden veure dones bomberes en diferents situacions d'emergència i un vídeo. La campanya apel·la directament al target femení.



Centres escolars i parcs



Per donar visibilitat i normalitzar la presència de dones al cos està previst que els cartells es pengin en els parcs de bombers, als centres de secundària i edificis del Departament d'Interior, amb la intenció de fomentar noves vocacions. L'autor dels pòsters és Pere Concel, tècnic operador de control de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud. Al concepte #FemEquip s'hi afegeix la idea força de Suma-t'hi. El vídeo ha estat enregistrat i editat per l'Equip d'Enregistrament d'Imatges del cos, encol·laboració amb l'Àrea d'Informació i Comunicació, dels Bombers . Es tracta d'una filmació breu en què les bomberes es reivindiquen i que està protagonitzada per una funcionària del parc de Maçanet de la Selva, una voluntària de Matadepera, i una sotsinspectora de la Regió Metropolitana Sud.



«Valentes i lluitadores»



«Necessitem persones valentes, lluitadores, empàtiques, resistents», s'afirma al vídeo, que recorda que les dones representen menys del 2% el cos. Amb l'argument que no hi ha diferències entre homes i dones, la campanya busca incentivar les fèmines a optar a les oposicons. A banda de captar noves membres, la campanya també vol animar les dones bomberes a promocionar per tal d'augmentar la seva presència en els comandaments.