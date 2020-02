El CAP de Llagostera crearà un espai per atendre urgències abans de l'estiu

El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Llagostera crearà abans de l'estiu un espai per atendre urgències en un emplaçament que ara s'utilitza com a magatzem, ja que l'equipament actual –segons adverteix l'Ajuntament–, ha quedat desbordada.

L'alcalde de Llagostera, Antoni Navarro, va realitzar una primera reunió al gener per abordar aquest dèficit en els equipaments sanitaris, a la qual van assistir la regidora de Salut i Esports, Glòria Malagón; el director dels Serveis territorials del Departament de Salut a Girona, Miquel Carreras, i el director de sector del CatSalut, Salvador Campasol. En aquesta trobada, es va decidir adequar un espai nou a dintre del CAP per tal d'atendre les urgències, ja que actualment no es disposa de cap lloc específic i es fa servir una consulta de medicina general. L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) va comprometre's a equipar l'espai i va informar que també s'hi habilitarà una sala de treball per a professionals. Segons va explicar l'alcalde, també es va abordar «l'ampliació futura del CAP atenent a les necessitats demogràfiques del municipi».