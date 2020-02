Per què neix El país de demà?

Perquè la societat està en un moment de transformació enorme, pels efectes vinculats a les telecomunicacions, la intel·ligència artificial, la competència global... Estem anant cap a unes noves pautes de producció vinculades a la quarta revolució industrial. Però no podem estar gens cofois del model econòmic català, amb un sistema productiu caracterizat per salaris baixos i molta precarietat. Per tant, El país de demà neix perquè ens adonem que el progrés social està en risc com a conseqüència de no tenir un model econòmic que sigui capaç d'assegurar-lo.

En quin moment es troba la Catalunya de després del procés?

El món no para, esperant que els catalans decidim què fem. Pensi quins són els nivells dels salaris avui i quins són els que teníem a l'inici de la crisi, el 2007. Actualment, hi ha una asincronia enorme entre els salaris i el cost de la vida. Això és degut al procés? No. Això és degut a l'enorme transformació que s'està produint al món. Però, segurament, el procés ha fet que no ens centrem en projectes a llarg termini.

Quins han estat els errors del procés?

Nosaltres defensem un desenvolupament econòmic i social amb uns valors clarament europeistes, però per fer-ho ens cal un model de governança. El que necessitem és no buscar sistemàticament la confrontació, sinó asseure'ns en una taula per poder buscar vies de solució. Si em pregunta pels errors del procés, doncs, potser una certa ingenuïtat pensant que això es podia fer tan ràpid, sense una amplíssima majoria de la societat catalana i sense tenir suports internacionals.

Estan preparant candidatura per a les eleccions al Parlament?

No. El país de demà neix com una plataforma ciutadana impulsada per més de 300 persones, intergeneracional, amb gent de tots els sectors i de formacions diferents. La seva finalitat és mirar la societat civil de Catalunya a deu anys vista i fer propostes. A l'octubre vam dir que donaríem suport a qualsevol partit que assumís amb plenitud els postulats que surten del document de Poblet, i si surt una nova opció política que els assumeixi, li donarem suport.

Per tant, en quin moment es troben?

Al novembre, vam decidir que el document de Poblet s'havia d'ordenar i prioritzar en funció de possibilitats, retorns, oportunitats... Al desembre, es va crear una comissió que tenia dos mesos per treballar-lo i ordenar-lo en base a aquests criteris. Ara el document ja està acabat i s'ha lliurat, i en aquests moments s'està acabant de revisar. Alguns diuen que això és un programa electoral, però en realitat no, el que hauria de ser és la base d'un programa electoral. El dia 7 de març ens reunirem per debatre'l, i pot passar que decidim insistir a les forces actuals que l'assumeixin o donar suport al sorgiment d'una nova opció política.

No hi ha cap opció actual que defensi els seus postulats?

Pel que fa a polítiques socioeconòmiques, que consisteixen en un model per generar valor amb salaris elevats, algunes sí i altres no. Pel que fa a polítiques socials, hi ha més discrepàncies perquè creiem que el futur passa per una col·laboració molt estreta público-privada i no tothom hi coincideix. I amb el tema de la governança, pensem que no hem de renunciar a la independència, però que hi ha d'haver una àmplia base que hi doni suport i s'ha de complir la llei. Per tant, no hi hem de renunciar, però hem de fer-ho d'altres maneres, i això hi ha alguns partits que ho assumeixen i altres no.

Per tant, no descarten impulsar un nou partit que es presenti en solitari?

El país de demà som una associació i no anirem a fer política. Ara bé, podem donar suport a una opció política nova que assumeix plenament el document de Poblet.

Entre els promotors d'El país de demà hi ha membres de l'antiga Convergència. Volen cobrir aquest buit?

Entre els impulsors només n'hi ha un 5% que abans han estat polítics. Entre ells sí que hi ha persones que han tingut responsabilitats al PDeCAT, però també n'hi ha que han tingut amb els socialistes. En aquesta nova opció electoral que pot sorgir no sé si hi haurà persones del PDeCAT, socialistes, gent que no ha militat en cap partit... l'important no són les persones, sinó els objectius.

Falta una opció política que representi l'independentisme moderat?

Li ho dic a títol personal: cal una opció que defensi l'independentisme, però essent capaç d'asseure's a la taula a parlar i fer una mirada al futur, i jo crec que a Cataunya aquesta opció no hi és.

Les divisions entre ERC i JxCat han perjudicat el país?

Això és obvi. A més, les diferències entre els dos no són de matís, sinó de calat. Catalunya ha tingut govern, però el problema és que s'ha dedicat a administrar, no a governar. Governar vol dir albirar el futur i sentar les bases d'aquelles coses de les quals comences a recollir fruits al cap de quatre o cinc anys. Aquesta és la diferència. Per tant, no hem estat avançant. No tenir pressupost és perdre el temps.

Creu que la taula de diàleg aportarà una solució?

No sé què aportarà, però és estrictament necessària i confio que servirà per desbloquejar aquesta situació i, per tant, per recuperar el temps perdut.