Cuevillas «pispa» la comissió d'Exteriors a Illamola

La feina dels diputats gironins al Congrés. Els sis representants a la cambra baixa ja s'han estrenat en les seves respectives comissions. Mariona Illamola (JxCat), però, va estar només tres dies com a portaveu d'Exteriors, càrrec que ara té Jaume Alonso-Cuevillas.

esprés del compàs d'espera que va suposar la repetició d'eleccions i les negociacions per formar govern, el nou executiu ja governa i les comissions del Congrés dels Diputats ja funcionen a ple rendiment. Els sis diputats gironins que en formen part, doncs, ja estan prenent posicions en els seus nous llocs de treball. Els més veterans porten avantatge, mentre que als debutants els toca anar descobrint tots els secrets i mecanismes de la cambra baixa. I alguns es troben amb sorpreses inesperades: per exemple, Mariona Illamola (JxCat) ha vist com la seva plaça com a portaveu d'Exteriors passava a mans de Jaume Alsono Cuevillas. Un dels principals reptes per als diputats és ser portaveus dels seus respectius partits en les diferents comissions. Montse Bassa (ERC) serà la veu dels republicans a la Comissiód'Educació i Formació Professional, així com portaveu a la Junta de Portaveus. A més, estarà adscrita a les comissions de Justícia, Interior, Drest Socials i de Control Parlamentari de RTVE, a banda de ser vocal de la Diputació Permanent, l'òrgan que vetlla per al funcionament de la cambra quan el període de sessions està tancat. El seu company Joan Margall és el portaveu dels republicans a Hisenda, Pressupostos, Ciència i Cultura, i també està adscrit a la comissió de Transports i Assumptes Econòmics.

A Cultura, Margall es trobarà amb el socialista Marc Lamuà, que també serà portaveu del seu partit. Lamuà, a més, és vocal suplent de la Diputació Permanent i suplent de la delegació espanyola de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, a banda de vocal a les comissions d'Assumptes Exteriors, Seguretat Vial, la comisió mixta i la comissió mixta per a la Unió Europea.

Pel que fa a JxCat, destaca el fet que Mariona Illamola va ser inicialment nomenada portaveu de la Comissió d'Assumptes Exteriors, però només per quatre dies: actualment, aquest càrrec l'ocupa Jaume Alonso-Cuevillas. Illamola, doncs, s'ha quedat com a portaveu de la comissió mixta per a la Unió Europea i a la de Cooperació Internacional per al desenvolupament. És adscrita, a més, a les comissions de Treball i Ciència. Al seu costat, Sergi Miquel, també de JxCat, és portaveu a la comissió de Drets de la Infància, a la comissió mixta de Seguiment de l'Estratègia Espanyola del Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i a la de relacions amb el Defensor del Poble, a banda d'estar adscrit a Educació, Transició Ecològica i Ciència. A més, és vocal de la Comissió de Peticions, que s'encarrega d'examinar les sol·licituds que arriben a la cambra i les canalitza. Finalment, la diputada d'En Comú Podem, Laura López, ha assumit el càrrec de secretària primera de la Comissió d'Hisenda, així com vicepresidenta primera de la comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. És portaveu a Sanitat i Consum i portaveu adjunta a la comissió de seguiment i avaluació dels acords del Pacte d'Estat per a la Violència de gènere. Finalment, també està adscrita a la comissió de Qualitat democràtica, contra la corrupció i la reforma institucional legislativa, Drets de la Infància i la Coordinació i Seguiment de l'Estratègia espanyola ODS.