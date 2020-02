Dos anys de presó per a un mosso per fingir un robatori, un accident i accedir a dades policials

L'Audiència de Girona ha condemnat a dos anys de presó un agent dels Mossos d'Esquadra. Al judici, el policia ha reconegut que l'any 2013 tenia una bossa de marihuana en un pis de Palamós, va manipular un cotxe per fingir un robatori, va simular un accident amb la intenció d'estafar l'assegurança i va accedir a bases de dades policials per fer consultes "sense causa justificada". La fiscalia li demanava 12 anys de presó però ha rebaixat la pena aplicant tres atenuants, una com a molt qualificada. L'Audiència inhabilita l'agent durant 1 any i mig però el seu advocat, Samuel García-Quintas, ja ha avançat que demanaran un indult parcial. El tribunal també ha condemnat tres acusats més que van col·laborar amb l'agent en dos dels delictes.

L'agent dels Mossos d'Esquadra ha esquivat la presó després d'arribar a un acord amb la fiscalia. L'acusació pública li ha apreciat tres circumstàncies atenuants que han permès rebaixar la pena. Una de molt qualificada de dilacions indegudes perquè el cas ha trigat més de sis anys en arribar a judici i dues atenuants simples de confessió i de reparació del dany, perquè prèviament ja havia consignat diners per fer front a les indemnitzacions.

No haurà d'entrar a presó i el tribunal ha acordat substituir-li la condemna per una multa de 4 euros diaris per dia de presó. En total, pagarà multes per valor de 6.350 euros.

El cas ha arribat a judici aquest dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona i els quatre processats han admès el fets. Segons l'acord amb la fiscalia, també han apreciat l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes i de reparació del dany als altres tres acusats, que també havien posat a disposició de la justícia diners per a la responsabilitat civil.

El mosso ha reconegut que l'any 2013 tenia una bossa amb 61,6 grams de marihuana en un pis de Palamós (Baix Empordà). Segons l'escrit de la fiscalia, la droga provenia de "diversos cultius" que el policia tenia amb la finalitat de traficar amb la droga o bé de "donar-la a tercers".

El 14 de novembre del mateix any, el mosso va entregar "voluntàriament" la bossa de marihuana, que hauria tingut un valor de 327,10 euros al mercat negre, a agents de la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos. També els hi va donar el seu telèfon mòbil. Això, segons la conformitat, abans de saber que hi havia una investigació contra ell i col·laborant "de manera determinant en l'esbrinament i descobriment dels fets".

Robatori fingit

Un altre dels fets pels quals han jutjat l'agent va tenir lloc al juny, també del 2013. Segons ha reconegut el mosso, es va conxorxar amb el propietari d'un taller mecànic per fer veure que li havien robat al cotxe i estafar l'asseguradora. El policia i l'amo del taller han admès que es van posar d'acord per desmuntar els para-xocs del vehicle i els miralls retrovisors i trencar una de les finestretes del cotxe.

El 17 de juny, el mosso va anar fins a la comissaria de Palafrugell i va interposar una denúncia per un robatori amb força. D'aquesta manera, van aconseguir que l'asseguradora pagués 2.953,23 euros al taller per una reparació que no va tenir lloc.

Segons continua relatant l'escrit, uns mesos més tard, el mosso es va aliar amb els altres dos acusats per simular un accident per estafar l'asseguradora i obtenir "un benefici econòmic il·lícit". En concret, el 14 d'octubre del 2013 van signar un declaració amistosa d'accident fent constar que un vehicle havia xocat per darrere amb el cotxe de l'agent. La fiscal subratlla que van fer aquesta maniobra sabent que l'accident "era fals".

"Posats d'acord prèviament, i amb la intenció d'induir les asseguradores a error, els acusats van presentar la reclamació corresponent amb la finalitat d'aconseguir una indemnització econòmica indeguda", subratlla l'acusació pública en l'escrit que els acusats han subscrit. Les assegurances van abonar diners a l'hospital de Palamós en concepte de despeses mèdiques i 170,97 euros a un taller mecànic. No van tramitar, però, cap més indemnització perquè ja van sospitar que podia ser una "reclamació fraudulenta".

El mosso sí que va estar de baixa laboral entre el 14 d'octubre i el 2 de desembre del 2013 per unes lesions que en realitat no va patir. Segons l'escrit, va cobrar "indegudament" de la Seguretat Social un total de 2.221,56 euros.

L'agent dels Mossos d'Esquadra també ha reconegut que va cometre un altre delicte l'any 2013. Segons descriu la fiscalia, es va "aprofitar" de la seva condició com a agent per accedir a les bases de dades policials per fer "nombroses consultes" que afectaven a "familiars, amics o fins i tot coneguts". "Tot això sense causa justificada que pogués derivar de la seva activitat professional", subratlla l'acusació pública. Amb les consultes, va accedir a fitxes policials i fotografies sense consentiment.

S'enfrontava a 12 anys de presó

El mosso d'esquadra s'enfrontava inicialment a 12 anys de presó, multes per valor de 8.160 euros i 10 anys d'inhabilitació absoluta. Segons l'acord entre la fiscal, les acusacions i la defensa, li han aplicat les tres atenuants, una d'elles com a molt qualificada.

Per això, finalment l'han condemnat a 2 anys de presó i a pagar multes per valor de 870 euros per un delicte contra la salut pública per possessió de drogues (4 mesos de presó i multa de 110 euros) , un delicte de simulació de delicte en concurs medial amb un delicte d'estafa (5 mesos i 10 dies), un delicte de falsedat de document mercantil en concurs medial amb un delicte d'estafa (5 mesos i 10 dies i multa de 280 euros) i un delicte de revelació de secrets (9 mesos i 10 dies de presó i multa de 480 euros).

Per la revelació de secrets, també l'inhabiliten durant 1 any i 6 mesos de presó. La seva defensa, encapçalada per l'advocat Samuel García-Quintas, ha demanat al tribunal que se suspengui l'execució de la inhabilitació perquè tramitaran una petició d'indult parcial.

Per als altres tres processats, representats pels advocats Carles Monguilod, Carles Alabau i Julián Ferreres, han pactat penes que van des dels 3 mesos de presó i multa de 184 euros als 5 mesos i 10 dies de presó i multa de 280 euros. A dos d'ells per un delicte de falsedat en document mercantil en concurs medial amb un delicte d'estafa (per fingir l'accident) i al propietari del taller com a autor d'un delicte de simulació de delicte en concurs medial amb un delicte d'estafa.

Els quatre processats pagaran les indemnitzacions que els hi corresponen a les asseguradores o a la Seguretat Social i assumiran part de les despeses processals.

Cap d'ells haurà d'entrar a presó perquè la sala ha acordat la suspensió de l'execució de la pena. Per al mosso i per al conductor del vehicle que va fingir l'accident, la sala ha acordat substituir els mesos de presó per multa amb una quota diària de 4 euros i, per als altres dos, la suspèn amb la condició que no delinqueixin en un termini de 2 anys.

En base a l'acord, la magistrada Maria Teresa Iglesias els ha condemnat de viva veu i ha declarat la fermesa de la sentència perquè les parts han renunciat a presentar recurs.