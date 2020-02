Els grups del PSC a Salt Girona i Sarrià reclamen concreció sobre el Trueta

Els portaveus municipals del PSC de Girona, Salt i Sarrià de Ter van reclamar ahir en un comunicat la concreció d'un calendari a curt termini pel projecte del nou hospital Josep Trueta. Segons els socialistes gironins, és una necessitat urgent del territori.

En aquest sentit, el PSC considera que el projecte ha de centrar-se en els criteris apropiats. Apunten que cal defugir de debats territorials i de qualsevol confrontació «absurda» entre Girona i Salt, i que la decisió es basi en «la labor que s'hi desenvolupa» així com «les facilitats i els inconvenients que ofereixen les diferents ubicacions que s'han presentat a dia d'avui». A més, els socialistes consideren que, un cop escollida la millor ubicació del nou hospital, hi ha d'haver un plantejament seriós, tant del Trueta actual com dels terrenys no escollit, per tenir-hi projectes de desenvolupament econòmic.

La portaveu socialista a Girona, Sílvia Paneque, va valorar que el model de salut a Catalunya «està exhaurit». Segons ella, el nou Trueta ha de ser una peça clau pel territori. «El debat del nou Trueta s'ha d'obrir amb una àmplia mirada d'àrea urbana i saber-lo encarar des de la raó, per tal de plantejar un hospital de primera qualitat amb visió de futur», va dir Paneque.

El portaveu del grup PSC-CP de l'Ajuntament de Salt, Joan Martín, va assenyalar que la ubicació «ha de garantir també un creixement que permeti al nou centre adaptar-se als canvis i especialitzacions de la medicina del futur». El portaveu socialista a l'Ajuntament de Sarrià, Quim Rodríguez va afirmar que l'àmbit de la dependència «exigeix plantejaments moderns i efectius». «Molta gent gran encara no està atesa com caldria», va concloure.