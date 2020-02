Roures centenaris de Sant Pau de Segúries, en perill per la via verda

Roures que quedarien afectats per la nova via verda.

Roures que quedarien afectats per la nova via verda. jordi remolins

El projecte de traçat de la via verda cicloturista entre Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries posa en perill un grup de roures centenaris que hi ha abans d'arribar al nucli urbà d'aquesta població.

Diversos naturalistes a títol individual han advertit d'aquesta circumstància tant al Consorci de Vies Verdes de Girona, que n'és el responsable de la licitació en curs, com al mateix Ajuntament de Sant Pau de Segúries.

El tram que hi ha entre el pont de Perella fins a l'entrada de Sant Pau es realitzarà en paral·lel a la carretera C-38 pràcticament com un tercer carril, evitant d'aquesta manera els camps de conreu de les planes agrícoles de Folcrà i Callís, que originalment havien de ser afectades pel carril de via cicloturista. La queixa dels mateixos pagesos en veure que els seus camps quedaven dividits pel pas de la nova infraestructura, va fer-ne replantejar el traçat que ara afectarà els arbres que hi ha a les feixes de la casa del Callís.

Els naturalistes no creuen que els roures centenaris estiguin catalogats, però pensen que són encara a temps de salvar-ne la tala.



Possibles alternatives

Davant d'aquesta situació, els naturalistes han proposat com a alternativa que la via verda passi per l'antic camí que transcorre pel bac i que només caldria condicionar. En aquest cas no afectaria cap dels arbres monumentals que ara estan en perill. Fins i tot en cas que no els tallessin, existeix la possibilitat que una actuació prop d'aquests arbres n'afectés les arrels i, per tant, la seva supervivència.