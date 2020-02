Cau una banda amb ramificacions a Girona dedicada al tràfic il·legal de medicaments per a la disfunció erèctil

Una operació conjunta de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària ha permès escapçar una banda dedicada al tràfic il·legal de medicaments. En concret, importaven fàrmacs per al tractament de la disfunció erèctil.

Aquesta banda, amb ramificacions a Girona, es dedicava a la importació, la manipulació i la venda de medicaments sense control sanitari. Aquests productes, un cop manipulats a Espanya, eren destinats a la seva venda en locals -gimnasos, herbolaris o sex shops- i a través d'Internet.

En total, els cossos policials han detingut 47 persones -totes de nacionalitat espanyola amb l'excepció d'un portuguès en 15 províncies espanyoles, entre les quals hi ha Girona.

Aquest grup criminal importava des de Malàisia grans quantitats de fàrmacs com el Tadalafil i Sildenafil, principis actius diagnosticats per al tractament de la disfunció erèctil, fent-los passar com a productes alimentaris naturals.

El cap d'aquest grup delictiu ha estat detingut a Dubai. S'hi amagava i contra ell pesaven tres Ordres Internacionals de Detenció en vigor per diversos delictes. El cap de la banda dirigia el grup criminal des dels Emirats Àrabs.

Diners i revòlvers comissats

En aquesta operació conjunta de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària s'han realitzat 12 escorcolls domiciliaris i 55 inspeccions en locals de venda d'aquest tipus de productes. A més, s'han bloquejat 59 pàgines web i 39 comptes bancaris i comissat 500.000 euros en efectiu i unes 400.000 dosis de medicaments.



Una denúncia anònima

La investigació va començar fa més d'un any arran de la col·laboració ciutadana mitjançant una denúncia anònima, a partir de la qual es van començar a seguir diferents enviaments duaners procedents de Malàisia que poguessin contenir principis actius de medicaments sense ser declarats com a tals.

Aquesta organització criminal importava fàrmacs en grans quantitats des de Malàisia, sempre declarats falsament com a complements alimentaris i plantes naturals per sortejar els controls duaners i comercialitzats posteriorment com vigoritzants 100% naturals.

Després diverses anàlisis la policia va poder comprovar que, en realitat, es tractava de potents fàrmacs com el Tadalafil i el Sildenafil, vasodilatadors destinats al tractament de la disfunció erèctil.

Perill d'infart i mort sobtada

La ingesta d'aquests productes sense la supervisió mèdica pot provocar infart de miocardi, angina inestable, arrítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accident cerebrovascular i fins i tot mort sobtada.

Arran dels resultats d'aquestes anàlisis, l'Agència Espanyola del Medicament va procedir a retirar del mercat determinats productes declarats com "naturals", el contingut no es correspondria amb la seva composició, podent ser altament perillosos per a la salut dels consumidors.



Queixes de clients

Els caps d'aquesta organització, plens coneixedors dels efectes d'aquests productes a causa de les queixes de clients i les contínues retirades del mercat per part de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, es limitaven a canviar els noms comercials i els empaquetatges d'aquests, continuant amb la seva distribució i venda en una àmplia xarxa d'establiments tipus herbolaris, sex shops, gimnasos i per internet, denotant un total menyspreu cap a la salut dels seus clients. Entre les marques intervingudes es troben 150 presentacions diferents.

Els diversos embalatges utilitzats

De manera global, aquesta primera fase de l'operació s'ha saldat amb actuacions en 15 províncies, destacant 12 registres domiciliaris i 55 inspeccions a locals i nau.

S'han intervingut més de 500.000 € en efectiu, set vehicles d'alta gamma valorats en més de 300.000 euros i dues armes de foc. També s'han bloquejat més de 39 comptes corrents - dues d'elles a l'estranger-.



59 webs bloquejades

Cal destacar el bloqueig de 59 pàgines web dedicades a la venda d'aquest tipus de productes. N'hi ha d'Espanya però també d'altres països com com Portugal, Regne Unit, França , Alemanya, Itàlia i Rússia.

La policia també ha comissat més de 200.000 caixes o empaquetats de diferents presentacions, tots ells amb noms i inscripcions relatius a productes 100% naturals, així com unes 400.000 càpsules de productes pendents d'analitzar i diverses etiquetadores.



L'èxit de l'operació ha residit a l'estreta col·laboració dels investigadors, participant més de 400 agents dels tres cossos participants, coordinats pel Jutjat d'Instrucció número 8 d'Alacant.