Comencen a reparar les motes del Ter a Torroella de Montgrí i de la Tordera a Hostalric

Una de les màquines treballant en la reparació del dic de la mota del riu Ter al seu pas per Torroella · ACN

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat aquesta setmana els treballs per reparar les destrosses ocasionades pel temporal Gloria en les motes del riu Ter al seu pas per Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i Tordera en el tram d'Hostalric (Selva). En el cas de la població selvatana, s'actuarà en un tram de 950 metres i una superfície de 1.000 m2 en la mota de protecció de camí fluvial de les Hortes. Per altra banda, en el municipi del Baix Empordà s'està efectuant la reconstrucció del dic del marge esquerre del riu Ter, que s'allarga uns 40 metres i compta amb una extensió de 480 m2. L'ACA destinarà 250.000 euros en aquestes dues actuacions i tindran una durada mínima d'entre dos i tres mesos.

Concretament la reparació de la mota d'Hostalric costarà 40.000 euros i el calendari d'obres és de dos mesos. Per altra banda, les obres previstes a Torroella tenen un pressupost superior als 210.000 euros amb una durada mínima de tres mesos.

De fet, a Torroella de Montgrí també es reposaran tots els serveis afectats arran dels desperfectes ocasionats per la inundació del riu Ter a la llera, com ara la xarxa de regadiu de la Comunitat de Regants, la canonada de gas natural i l'obra de drenatge de desguàs del rec Madral. Abans d'iniciar els treballs a Torroella, també caldrà retirar els arbres tombats de grans dimensions que hi ha en la zona d'actuació.