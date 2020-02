A Girona ciutat ja es registra més d'un robatori amb violència al dia

Pugen un 4,5% els delictes a les comarques gironines. Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri de l'Interior, durant el 2019 se n'han registrat fins a 45.242 arreu de la demarcació. D'aquest balanç, que recull dades de tots els cossos policials, en destaquen sobretot dues tipologies.

Una són els robatoris amb força a habitatges i establiments, que pugen un 5,5% i tanquen l'any amb 4.879 casos. Aquí s'hi inclouen, per exemple, els robatoris comesos per bandes especialitzades, que arribaven a emboscar-se per evitar que se les detectés. A més dels robatoris també pugen els delictes sexuals. En aquest cas, fins a un 17,9%. Al llarg del 2019, se n'han registrat 258. I en 52 d'aquests casos, les víctimes van patir una violació.