Girona incorpora setze dinamitzadors per afavorir la inclusió de joves migrants

Girona incorpora setze dinamitzadors per afavorir la inclusió de joves migrants girona

La província de Girona compta des d'aquest any amb un total de setze dinamitzadors cívics que treballen a centres de joves emigrats sols per promoure la seva inclusió social. Es tracta d'una figura que el Govern va anunciar el juliol passat i que s'ha endegat aquest any després que a finals de 2019 es realitzessin totes les contractacions a petició dels consells comarcals i dels ajuntaments que ho hagin demanat.

A la província de Girona s'ha dotat de dinamitzadors cívics setze centres de joves emigrats sols de Girona, Figueres, Blanes, Palafrugell o Lloret de Mar, entre altres repartits per tot el territori.

La figura del dinamitzador cívic és incipient i cada centre adaptarà les seves necessitats al perfil dels joves que s'hi allotgen. La funció d'aquesta nova figura és fer d'enllaç entre els centres i el seu entorn, perquè l'acollida i la inclusió d'aquests nois sigui la millor possible. També es pretén abordar la resolució de conflictes i fomentar la convivència entre els residents.

Un altre dels principals objectius de la iniciativa és impulsar l'acompanyament en l'emancipació dels joves, amb el focus posat en la inserció laboral, una qüestió especialment complicada per a aquest col·lectiu vulnerable.

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, indica que la funció d'aquests professionals és que coordinin i agilitzin les relacions del centre amb l'Ajuntament i les entitats veïnals, comercials, esportives i culturals del municipi.

A més, entre les seves tasques també hi ha la d'ocupar-se de captar veïns perquè facin de mentors dels nois i ajudin a lluitar contra els rumors.

Els dinamitzadors han estat contractats per ajuntaments i consells comarcals, però el finançament prové del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Els contractats, que al total de Catalunya ascendeixen a 93 en 54 municipis, tenen diferents perfils professionals de l'àmbit social i educatiu i han estat seleccionats entre persones demandants de feina pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).



Més de 300 centres a Catalunya

A Catalunya actualment hi ha en funcionament un total de 352 centres que acullen uns 4.300 menors estrangers no acompanyats, sigui en pisos on viuen tres o quatre joves, centres amb entre 10 i 20 places i altres més grans. Aquests últims es van haver d'obrir urgentment fa dos anys davant l'arribada massiva d'aquests menors, la majoria procedents del Marroc i altres punts d'Àfrica.