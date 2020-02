La preocupació pel brot de coronavirus a Itàlia manté les farmàcies de Girona sense mascaretes

A finals de gener les farmàcies gironines van esgotar pràcticament l'estoc de mascaretes –tant les que porten filtre com les més senzilles– davant l'allau de compres fetes per xinesos residents a les nostres comarques. Les adquirien per enviar-les a familiars i amics de la Xina. Es tractava de facilitar material de protecció davant el nou coronavirus, conegut com a 'COVID-19' o pneumonia de Wuhan, que ja suma uns 2.700 morts i uns 80.000 contagiats al país asiàtic.

Un mes després, la preocupació pel brot de coronavirus a Itàlia, manté pràcticament a zero els estocs de mascaretes a Girona, informa l'Agència Catalana de Notícies. A banda de les mascaretes, les oficines de farmàcia expliquen que també s'estan esgotant els gels desinfectants.

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha tornat a fer una crida a la calma i ha recordat que el virus té una taxa de mortalitat similar a una grip estacional.