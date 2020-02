Cau una banda de tràfic il·legal de viagra que actuava a Girona

Cop policial contra la «banda de la viagra». Una operació conjunta de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària ha permès escapçar una banda dedicada al tràfic il·legal de medicaments sense cap mena de control sanitari. Concretament, importava fàrmacs per al tractament de la disfunció erèctil.

El grup criminal, amb ramificacions a Girona, es dedicava tant a la importació com a la manipulació i la venda de medicaments sense control sanitari. Aquests productes, un cop manipulats a Espanya, eren destinats a la venda en locals -gimnasos, herbolaris o sex-shops- i a través d'internet. La setmana passada, precisament, el Col·legi de Farmacèutics de Girona va alertar que cada vegada es detecten més medicaments il·legals fora dels canals habituals, un fet que suposa manca de garanties de qualitat i un «risc important per a la salut».

En total, els cossos policials han detingut 47 persones -totes de nacionalitat espanyola, amb l'excepció d'un portuguès, en 15 províncies espanyoles, entre les quals hi ha Girona, on es va detenir una persona a Platja d'Aro i es van fer dos escorcolls a l'Alt Empordà. L'arrestat feia tasques distribuïdores i tenia alguns paquets de medicaments a casa seva que la policia va comisar.

Aquest grup criminal importava des de Malàisia grans quantitats de fàrmacs, com el Tadalafil i Sildenafil. Aquests contenen principis actius diagnosticats per al tractament de la disfunció erèctil i els feien passar com a productes alimentaris naturals.

El cap d'aquest grup delictiu ha estat detingut a Dubai, on s'amagava. Contra ell pesaven tres ordres internacionals de detenció per diversos delictes. El líder dirigia la banda des dels Emirats Àrabs. En aquesta operació conjunta de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària s'han realitzat 12 escorcolls domiciliaris i 55 inspeccions en locals de venda d'aquest tipus de productes. A més, han bloquejat 59 pàgines web i 39 comptes bancaris, i han comissat 500.000 euros en efectiu, unes 400.000 dosis de medicaments pendents d'analitzar i diverses etiquetadores.



L'inici: una denúncia anònima

La investigació va començar fa més d'un any gràcies a la col·laboració ciutadana, a través d'una denúncia anònima. A partir d'aquesta, la policia va començar a seguir diferents enviaments duaners procedents de Malàisia que poguessin contenir principis actius de medicaments sense ser declarats com a tals.

L'organització criminal importava fàrmacs en grans quantitats des de Malàisia, sempre declarats falsament com a complements alimentaris i plantes naturals per sortejar els controls duaners. Després de diverses anàlisis la policia va poder comprovar que, en realitat, eren potents fàrmacs destinats al tractament de la disfunció erèctil.



Perill d'infart i mort sobtada

La ingesta d'aquests productes sense la supervisió mèdica pot provocar infart de miocardi, angina inestable, arrítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accident cerebrovascular i fins i tot mort sobtada. Arran dels resultats d'aquestes anàlisis, l'Agència Espanyola del Medicament va procedir a retirar del mercat determinats productes declarats com a «naturals» ja que eren perillosos per als consumidors.

Per evitar que els retiressin del mercat, els caps d'aquesta organització es limitaven a canviar els noms comercials i els empaquetatges per poder seguir amb la seva distribució i venda.