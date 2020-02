Les Cols arriba a la màxima distinció de la Guia Repsol

La cuina volcànica del restaurant olotí Les Cols, de la xef Fina Puigdevall, va assolir dilluns el tercer sol de la Guia Repsol d'aquest 2020 en una gala celebrada a l'emblemàtic claustre del Museu San Telmo de Sant Sebastià. El tercer sol és la màxima distinció que reconeix la guia i aquest últim graó del podi només van aconseguir pujar-lo dos restaurants, un d'ells l'olotí, coincidint amb l'any en què celebra, el pròxim 11 de maig, el seu 30è aniversari.

Juntament amb Les Cols, també va recollir el tercer sol Javier Olleros, del restaurant gallec Culler de Pau, ubicat a O Grove –en «un raconet aïllat de la perifèria», segons va dir a Efe–, a la província de Pontevedra. En aquest sentit, Puigdevall, que també té distingides dues estrelles Michelin, va posar en valor que aparèixer a la guia permet als restaurants que no estan en capitals omplir taules també entre setmana. «El més important és que et dona visibilitat –va declarar Puigdevall a Diari de Girona. Fa que gent d'altres contrades vingui a Olot».

La xef olotina va rebre la distinció acompanyada de la seva filla, Martina Puigvert, la primera de les tres germanes que va dir que es volia dedicar al restaurant i va anar a estudiar al Basque Culinary Center, a Sant Sebastià, «l'únic lloc que en aquell moment tenia rang universitari», va explicar la seva mare.

Si bé la xef va aclarar a aquest diari que «no hi ha res escrit», reconeix que les tres filles de moment estan decidides a seguir el projecte familiar. La Carlota, la petita, també està seguint els passos de la seva germana pel que fa als estudis gastronòmics, ja que està acabant la carrera al CETT a Barcelona, que ara també ja té rang universitari. En canvi, la filla gran, Clara Puigvert, va optar per les lletres i va estudiar Filologia Anglesa a la Universitat de Barcelona i més tard, Història de l'Art a la Universitat de Girona. Tot i així, ambdues carreres han acabat tenint una aplicació directa al restaurant. El domini de l'anglès és imprescindible pel servei de sala i gràcies a la història de l'art aporta «una visió més estètica» a l'hora de dissenyar els plats, apunta Fina Puigdevall.

Les Cols sempre ha apostat per la cuina de proximitat, tant per motius sostenibles com de qualitat i suport als productors locals. «Nosaltres ja fa moltíssims anys que defensem el producte de quilòmetre zero. Hi creiem», va assenyalar. Per a Fina Puigdevall, les protestes dels agricultors són «una necessitat brutal» i defensa el paper dels cuiners per «protegir-los posant en valor el seu dur treball». En aquesta línia, el restaurant de la carretera de la Canya compta, des de fa més de cinc anys, amb dos enginyers agrònoms, en Guillem Coromina i en David Castanyer, que s'encarreguen de cultivar producció pròpia a l'hort a la Vall de Bianya. També adquireixen productes de gent de l'entorn, com els espàrrecs, les mores de temporada o les trufes.

A la Guia Repsol 2020, també s'hi estrenen dos restaurants empordanesos entre els 77 que han obtingut el primer sol. D'una banda, el Castell Peralada Restaurant a l'Alt Empordà, del xef Xavier Sagristà; i de l'altra, el restaurant Sol Blanc a Pals, liderat per Jordi Ribas i Sonia Labrador.