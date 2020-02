Els ecologistes presenten 600 al·legacions contra el projecte de la variant de les Preses

Salvem les Valls ha recollit 600 al·legacions contra l'estudi informatiu de la futura variant de les Preses (Garrotxa), la nova via que serviria d'unió entre Vic i Olot a través dels túnels de Bracons. Des de la plataforma ecologista consideren que cal retirar el projecte i replantejar "el pla de mobilitat comarcal". També sostenen que és necessari buscar opcions més sostenibles per fer front a l'escenari "d'emergència climàtica" i reduir el volum de trànsit en aquesta zona. És per això que aquest dimecres al matí han organitzat una bicicletada "simbòlica", en la que diversos membres pedalaran des de Sant Esteve d'en Bas fins a la delegació del Govern a Girona per presentar les firmes.