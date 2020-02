Girona és la novena província on s'han denunciat més violacions el 2019

Girona és la novena província d'Espanya on s'han denunciat més violacions durant l'any 2019. Durant aquest període s'han conegut 52 casos, un menys que el 2018. Aquest tipus de delicte sexual, l'agressió sexual amb penetració, pot arribar a estar penada amb 12 anys de presó. Les comarques gironines també s'han convertit en la dinovena província amb més denúncies per tots els tipus de delictes sexuals.

Durant el 2019 s'han conegut 310 fets, un 17,9% més que el 2018. Al capdavant d'Espanya hi ha Madrid, amb 2.221 casos, mentre que el segon punt de l'Estat amb més denúncies és Barcelona (2.219). Una altra anàlisi que permet el balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior és la incidència d'aquests delictes a les ciutats. L'informe comprèn els municipis de més de 30.000 habitants. A la província de Girona n'hi ha sis: Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot i Salt.

L'estadística aflora que més de la meitat de les agressions sexuals registrades el 2019 han tingut lloc en aquests grans municipis. Concretament són 28 de les 52 denunciades. Girona i Blanes són les ciutats amb més casos, amb vuit cadascuna. La tercera àrea urbana amb més fets és Lloret (4), la quarta, Salt (4); la cinquena, Olot (3), i la sisena, Figueres (1).

A tot Espanya els delictes sexuals van a l'alça i s'han incrementat en un 11,3%. La policia ha tractat 15.338 casos el 2019, mentre que en l'any anterior havia treballat 13.782 denúncies sobre aquesta casuística.

Del global de fets, 1.878 són agressions sexuals amb penetracions, un tipus de delicte que ha crescut un 10,5% a Espanya respecte al 2018 (1.304). La resta de delictes sexuals (13.460) han pujat en un 11,4% entre gener i desembre.

Un delicte que va a l'alça i és preocupant és el robatori amb violència i intimidació. A les comarques de Girona s'han denunciat 1.109 casos en dotze mesos. Això suposa un increment del 16% respecte a l'any anterior (956).



Més d'un de violent al dia a Girona

Aquest tipus de fet delictiu s'ha donat amb escreix a Girona, on s'han registrat 397 denúncies en un any. Això representa que hi ha més d'un cas al dia. Aquest robatori es coneix popularment com a atracament i sovint implica l'exhibició d'una arma blanca o una agressió física per part dels delinqüents. També és destacable l'increment d'aquests robatoris a Salt (42,2%), passant de 64 a 91 casos en un any. A Olot també han pujat un 47,4% en l'últim any. El 2019 s'han denunciat 28 fets.

Una altra tipologia penal que pateix un lleu increment és la dels robatoris amb força en domicilis i establiments. El balanç de criminalitat del Ministeri mostra que han pujat un 5,5% i s'han denunciat 4.879 casos. Els robatoris amb força només en habitatges, en canvi, han patit un petit increment del 0,5% i han aflorat 3.646 casos.

El balanç de criminalitat també mostra que les sostraccions de vehicles -majoritàriament per part de bandes- segueixen a l'alça. En un any s'han denunciat un 16,4% més de fets, 687 robatoris. El tràfic de drogues també és un element delinqüencial que sembla no tenir aturador, segueixen pujant els casos i el 2019 n'hi ha hagut 435.

Més delictes de sang

Els delictes de sang també han patit un increment destacable: els intents d'homicidi i assassinat s'han elevat en prop d'un 67%, fins a arribar als 15 casos a la província, mentre que els homicidis i assassinats consumats han passat de set a vuit. Cal destacar que el 2019 ha estat l'any dels crims de família: tres menors van morir a mans de les seves mares en dos infanticidis a Salitja i Girona i una noia va matar la seva mare a Banyoles.