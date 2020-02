Gombrèn comença l'enquesta per decidir sobre el volum i els horaris del toc de campanes

L'Ajuntament de Gombrèn ha començat aquest dimecres l'enquesta d'opinió popular per decidir sobre el volum i els tocs de les campanes. En l'anterior legislatura, es van haver de canviar perquè el rellotge, que era molt antic, es va espatllar. Aprofitant el canvi, també es va incorporar el toc de l'àngelus a les dotze del migdia, que ara també se sotmetrà a l'opinió pública. El tema ha suscitat debat entre els prop de 190 habitants del poble i ara el consistori vol conèixer l'opinió per decidir quins canvis cal fer. L'enquesta té tres apartats amb diferents respostes a escollir. La votació acabarà el 6 de març i es farà el que la majoria. Podran participar-hi els veïns empadronats que tinguin 16 anys o més.

El repic de les campanes i el seu volum centraran l'enquesta d'opinió popular que l'Ajuntament de Gombrèn (Ripollès) ha començat aquest dimecres. Podran votar els empadronats que tinguin 16 anys o més i el termini finalitzarà el 6 de març. A partir d'avui, els interessats poden dirigir-se al consistori en l'horari d'oficines i també aquest dissabte de forma excepcional durant el matí i tarda. Aquells que ho vulguin també poden demana respondre de forma telemàtica.

"Mai ningú s'hi fixava però quan les vam canviar perquè el rellotge es va espatllar vam començar a rebre queixes de que sonaven molt fort i que empipaven a la nit", explica el seu alcalde, Cèsar Ollé. L'enquesta consta de tres parts. La primera consisteix en escollir la franja d'horari nocturn que creuen que les campanes no haurien de sonar (de les 12 de la nit a les 7 de la matinada; de les 12 de la nit a les 8 del matí, de les 11 de la nit a les 7 del matí i de les 11 de la nit a les 8 del matí).

El segon aspecte a escollir és el volum, un dels temes que ha suscitat més debat. Segons explica l'alcalde, el volum de les campanes d'ara ha variat perquè tenen un "timbre més agut i no es tan harmònic" per diferents motius tècnics. Els votants podran decidir entre demanar que s'abaixi el volum o deixar-ho com ara. I el tercer i últim aspecte a triar és sobre l'àngelus del migdia, un repic que s'ha incorporat en aquesta nova etapa. Els votants podran escollir entre demanar que el toc sigui més curt, que es quedi com fins ara o que no es toqui.

Des de l'Ajuntament asseguren que es farà el que decideixi la majoria. "Les campanes han costat més de 8.000 euros que han pagat els ciutadans", explica el batlle, de manera que entenen que s'ha de trobar una sortida a la polèmica escoltant l'opinió de tothom i "acontentar el màxim de gent possible".

Calculen que uns 140 habitants podran participar-hi però ara faltarà veure la participació que hi haurà. Tot i que l'enquesta acabarà el 6 de març, ja preveuen que necessitaran uns quants dies més per processar totes les dades.