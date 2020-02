Joves d'un centre de primera acollida de Sant Gregori protesten arran d'una expulsió

Vint-i-tres dels trenta nois que viuen al centre de primera acollida Estany, que la Fundació Diagrama gestiona a Sant Gregori, s'han plantat aquest dimecres a la tarda a la seu del Govern de la Generalitat de Girona per traslladar les seves queixes a un responsable de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, ja que consideren que els seus drets es vulneren. La directora territorial de Treball, Afers socials i Famílies, Marta Casacuberta, els ha escoltat i els ha emplaçat a concretar els greuges que denuncien en un llistat que li entregaran dijous al matí, quan rebrà una delegació dels joves.

Els nois, d'origen estranger i alguns majors d'edat perquè participen en projectes que allarguen l'acompanyament més enllà dels 18 anys, però d'altres menors, han abandonat el centre cap a les cinc de la tarda en solidaritat amb un company expulsat per incomplir les normes. Pels joves, aquesta ha estat la gota que ha fet vessar el got d'un seguit de fets que troben injustos.

L'Espai Antirracista Salt-Girona, la plataforma Girona Acull, la Coordinadora d'ONG Solidàries i educadors socials, entre altres persones, han donat suport a l'acció dels joves; com també ho faran aquest dijous amb una concentració davant la Generalitat, a partir de les onze del matí i fins que acabi la trobada amb Casacuberta.

El professor de la UdG i integrant de l'Espai Antiracista Salt-Girona, Mostafà Shaimi, ha fet notar les dificultats amb la gestió de la documentació per als joves que viuen en centres de la Fundació Diagrama. També ha afirmat que «els joves viuen sota amenaça, constantment, de la direcció» de l'Estany, en el sentit que si no es comporten adequadament els faran fora; una situació que –ha dit– fa mesos que s'allarga i afecta especialment els majors d'edat.

El detonant de l'expulsió

El detonant ha estat ser la trobada d'un tall d'haixix a la butxaca del noi expulsat, que té 18 anys. El director del centre de primera acollida Estany, Joan Ferrer, ha explicat que apliquen les mesures assistencials que Infància demana per a «qualsevol noi que compleixi 18 anys» –tot apuntant que l'equipament és per a menors–; «intentem mantenir-los al centre fins que hi hagi algun recurs adaptat, per ajudar i perquè ells es comprometen a complir una sèrie d'objectius», entre els quals hi ha «no consumir drogues». El director –que també s'ha desplaçat fins a l'edifici del Govern català– ha dit que «el noi havia de marxar» perquè se li va trobar haixix al centre, i ha afegit que «no se li podia permetre» seguir allà «havent-hi nois menors al carrer que poden ocupar la seva plaça». Per això, ha concretat que «se li va buscar un alberg, un banc d'aliments i unes dinamitzadores dels Serveis socials de Salt fins que se li trobi algun recurs». Ferrer ha negat que el centre estigui sobreocupat i ha indicat que potser els joves interpreten el compromís que han de signar com una amenaça.

Els nois han estat prop d'una hora i mitja a la seu de la Generalitat, abans d'accedir tornar al centre de primera acollida on viuen i passar-hi la nit tots. A la sortida del primer contacte que han mantingut amb Marta Casacuberta, una de les persones que hi han estar presents, l'educador de carrer i tècnic de l'Ajuntament de Girona, Òscar Campos, ha explicat que els joves han denunciar «que hi ha una certa vulneració de drets», que són els que han decidit anar a exposar a Infància.