El Ripollès Existeix recull 4.256 firmes per a l'Hospital Comarcal

La plataforma ciutadana El Ripollès Existeix va presentar dilluns 4.256 signatures donant suport al manifest sobre els serveis sanitaris de l'Hospital Comarcal de Campdevànol.

Durant el darrer mes s'ha realitzat la recollida en diferents establiments de tota la comarca, farmàcies, AMPAs d'escoles i per part dels mateixos membres de la plataforma. Ara aquests quatre milers llargs de signatures s'han posat a disposició del patronat de l'hospital, dels ajuntaments del territori i del Consell Comarcal perquè les utilitzin «per pressionar la conselleria de Sanitat de la Generalitat», segons va explicar Ramon Musach, d'El Ripollès Existeix.

El manifest exigeix que l'hospital de Campdevànol segueixi atenent preferencialment els ripollesos i rebutja que el d'Olot passi a tenir aquest paper, alhora que demana que polítics i administracions s'involucrin en la seva defensa. L'impulsor de la recollida, el doctor Miquel Vives, va explicar que «ens vam alarmar en adonar-nos que no es fan intervencions de cirurgia amb ingrés des del desembre».

També va denunciar que no es creuen la versió oficial de Salut que només hi hagués cinc usuaris de la comarca que s'haguessin de traslladar per operacions a l'hospital de la Garrotxa durant els mesos de desembre i gener, ja que l'activitat que hi ha habitualment en aquest àmbit és molt més alta.

Les 4.256 firmes presentades són pràcticament totes de gent del Ripollès, si bé la plataforma informa que a la vall de Camprodon és on se n'han recollit menys. També es va admetre que és a la zona de Camprodon on l'afectació per haver substituït l'hospital de Vic pel d'Olot com a referencial suposa menys inconvenients.

El Ripollès Existeix demana l'equitat per a la gent de la comarca i tem que si segueix aquest degoteig de pèrdua de serveis, no només hi haurà una fuga de professionals amb efectes demogràfics, sinó també la saturació hospitalària a altres comarques. La plataforma ciutadana El Ripollès Existeix va néixer el 2001 per la preocupació de les comunicacions viàries, ferroviàries i telemàtiques de la comarca.