23 persones han mort en un accident agrícola en els últims 10 anys a Girona

Fins a 23 persones han perdut la vida en un accident agrícola en els últims deu anys a la província de Girona. Es tracta de víctimes de sinistres que han tingut lloc mentre manipulaven o conduïen vehicles destinats a l'agricultura.

L'accident mortal més freqüent a Espanya és el que es produeix a conseqüència del bolcat d'un tractor. La major part d'aquests accidents es donen, a més, mentre el pagès treballa al camp.

A la província de Girona, el bolcat de tractors ha causat cinc morts en els últims deu anys (2010-2019). Aquesta dada s'extreu de l'informe de Sinistralitat mortal agrícola, bolcat de tractors i risc d'incendis en recol·lectores de la Fundació Mapfre.

Un document que també posa de manifest que a la província 10 de les 23 persones que han mort en un accident de tipus agrícola ho han fet mentre manipulaven maquinària agrària. La resta de morts (8) van patir l'accident a bord del tractor però no van bolcar. Un dels sinistres més recents és el del 6 de febrer, quan un home va morir en una sortida de via a l'N-260 a Toses i va acabar caient amb el vehicle al riu.

Girona és l'onzena província amb menys mortalitat en accidents agrícoles d'Espanya. La primera amb més víctimes és la Corunya (164). El segon punt és València, amb 143, i el tercer, Lugo, amb 138. En l'altre extrem de la taula hi ha Cadis, el punt amb menys mortalitat (9) des de l'any 2010 fins al 2019.

Una dada que destaca l'informe de la Fundació Mapfre és que els tractors causen 88 morts a l'any i representen el 75% de tots els sinistres mortals agraris a tot Espanya. En total, en els últims deu anys, prop de 1.170 persones han perdut la vida en accidents que van produir-se al camp. Això representa 117 per any.

D'aquesta investigació també s'extreu que més de la meitat de les persones que han perdut la vida pel bolcat del tractor tenen més de 60 anys. També subratlla que els accidents en el sector agrari són molt més freqüents que el que reflecteixen les estadístiques. El motiu és que sovint no hi figuren els treballadors per compte propi o els familiars que ajuden puntualment a realitzar tasques agrícoles. Es tracta sovint de persones jubilades. En aquest sentit, l'informe destaca que actualment només el 40% de les morts que es produeixen són sinistres laborals.

Els sinistres més habituals que acaben amb un tractor bolcat i una víctima es produeixen en parcel·les (49%) i un 42% també consisteix en un bolcat de tractor però en camins i carreteres.



Falta de seguertat

Quedar-se sota el tractor perquè el vehicle ha bolcat i acabar morint és un accident que s'ha donat en més d'una ocasió a Girona. L'estudi posa de relleu que sovint, en concret en el 86% de tots els accidents mortals per bolcat que hi ha hagut a Espanya, aquests vehicles no portaven una estructura per evitar el bolcat. Per això des de la Fundació Mapfre s'insta a sensibilitzar els agricultors dels riscos.

També posa de relleu que a Espanya hi ha més d'1,13 milions de tractors, dels quals 974.000 encara funcionen. Prop de 400.000 no compten amb sistema de protecció i prop del 60%, a més, compten amb una antiguitat que va entre els 18 i 20 anys, el doble que la mitjana europea.