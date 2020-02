Comença la tercera fase de les obres d'ampliació de les urgències del Trueta

La tercera fase de les obres d'ampliació del servei d'urgències de l'hospital Trueta de Girona han començat aquesta setmana. Els treballs consisteixen en l'adequació d'una zona d'observació amb dotze llits (tres dels quals en boxs individuals) i vuit butaques. També crearan una sala d'informació per a familiars. Per dur a terme aquests treballs, han traslladat provisionalment l'àrea de traumatologia a la primera planta. Les obres tenen un cost d'uns 800.000 euros i està previst que s'acabin a finals d'estiu. Aquesta fase culmina del tot les obres d'ampliació del servei d'urgències, que van començar el març del 2017.

Les obres hauran suposat una inversió de poc més de 4 milions d'euros. El projecte global permetrà gairebé doblar la superfície que tenia el servei, que passarà dels 1.200 metres quadrats a 2.300 un cop enllestida tota l'obra. Els treballs s'han organitzat en tres fases per fer-los compatible l'activitat assistencial.

Des del mes de juny passat, quan es van estrenar els treballs resultants de la segona fase de les obres, el servei està funcionant amb molta més superfície de la que hi havia anteriorment. Així, des de l'estiu que hi ha un circuit diferenciat per als pacients que venen amb mitjans propis i per als que arriben amb ambulància, i també es disposa d'unes instal·lacions renovades i ampliades que comprenen la zona d'admissions, la de triatge, la sala d'espera, la de pacients de baixa complexitat, l'àrea de traumatologia, i els boxs de crítics.

Les instal·lacions que es van inaugurar en la segona fase van quedar connectades amb les corresponents a la primera fase del servei d'urgències, que van entrar en funcionament l'estiu de 2018 i que estan formades per una àrea d'atenció dotada de 22 boxs amb 31 punts d'assistència.

L'ampliació de les urgències suposa una millora, tant per als usuaris com per als professionals. El servei d'urgències està dotat d'equipament d'última generació que permet millorar la seguretat dels pacients i que ha suposat un pas endavant en relació al confort, la intimitat i la privadesa dels usuaris.

Cada dia van al centre uns 200 pacients, que sumen aproximadament 70.000 pacients al cap de l'any. Part dels pacients atesos arriben derivats d'altres hospitals o centres d'atenció primària de la regió sanitària de Girona, on el Trueta és el centre de referència. Quasi el 20% dels pacients atesos acaba ingressant al Trueta.