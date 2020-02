La Generalitat es compromet a «comprovar» les queixes del centre d'acollida de Sant Gregori

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s'ha compromès a "comprovar i atendre" les queixes sobre el funcionament del centre de primera acollida l'Estany de Sant Gregori (Gironès). Una delegació formada per cinc dels joves s'ha reunit durant més de dues hores amb la directora territorial, Marta Casacuberta. La trobada arriba després que una vintena dels joves que viuen al centre es tanquessin a la Generalitat arran de l'expulsió d'un d'ells, que és major d'edat, per infringir les normes. Asseguren, però, que és només la punta de l'iceberg perquè al centre es vulneren constantment els seus drets. Segons han explicat a la sortida de la reunió, el Departament ha assegurat que no farà "marxa enrere" en l'expulsió del jove.