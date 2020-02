Moncloa repara el pas del «Gloria» a Platja d'Aro, l'Escala i Cadaqués

El Govern espanyol ja ha ordenat l'execució de les obres i actuacions necessàries –per valor de més d'1,2 milions d'euros–, per a reparar dels danys de la borrasca Gloria que van patir els municipis de Castell-Platja d'Aro, l'Escala i Cadaqués. L'aportació de l'executiu la fa el Ministeri de Transició Ecològica, que destina 1.244.000 euros amb càrrec als crèdits del Fons de Contingència que s'habilitin per part del Consell de Ministres.

La borrasca va ocasionar desperfectes entre el 19 i el 24 de gener en diversos punts del domini públic marítim i terrestre que segons apunta el ministeri, requereixen «una actuació immediata», per la qual cosa s'ha seguit la tramitació d'emergència que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic davant de successos catastròfics. S'han declarat obres d'emergència als municipis de Castell-Platja d'Aro, l'Escala i Cadaqués per tal de reparar els desperfectes produïts per precipitacions elevades, vent i onatge.



Passeig marítim de Platja d'Aro

El temporal va trencar les escales exteriors del passeig marítim de Platja d'Aro en un tram de 350 metres. L'actuació proposa una reculada variable de la vora exterior del passeig fins a un màxim de set metres a la part central del tram afectat, així com la construcció d'un talús d'escullera per garantir-ne la sostenibilitat en pròxims temporals. Es contempla també el transvasament de 2.000 m3 de sorra per omplir l'escaló que s'ha produït al passeig i que s'eleva a més de dos metres d'altura.



Nou talús a l'Escala

La borrasca també va destruir un tram de 20 metres a l'Escala que no estava prou ben protegit. La reconstrucció preveu també una reculada del passeig al tram afectat pel temporal, la protecció amb un mur i la col·locació d'un talús d'escullera d'una vintena de metres per a la protecció de la duna situada a continuació del mur que es vol construir.



Reparació del pont d'Es Sortell

A Cadaqués les accions es concentraran en la reparació del pont d'accés a l'illa d'Es Sortell. És un pont inclòs a l'entorn de protecció del conjunt històric del municipi i que comunica amb el camí de ronda amb aquesta illa de titularitat pública, en la qual hi ha un camí i un mirador.

Per causa del temporal es va desprendre totalment un dels pilars centrals i va deixar molt compromesa l'estabilitat del pont.

Aquestes actuacions se sumen a les ja anunciades a l'Alt i Baix Empordà per les diferents administracions després que el pas del temporal afectés el litoral i les hectàrees de conreu. La Generalitat va anunciar que destinava una primera partida d'11 milions d'euros en els ajuts i préstecs per a danys agraris i pesquers. En aquest sentit, un dels principals focus és el Baix Ter, ja que ha estat una de les zones més afectades segons els estudis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb unes 12.000 hectàrees de sòl agrícola inundat, sobretot de cereal i pomera. També ja es van anunciar 61.000 euros per reparar els ports de Palamós i Sant Feliu de Guíxols.