Prop de 600 al·legacions contra la variant de les Preses

Salvem les Valls, ahir al migdia, va lliurar 578 al·legacions de veïns que estan en contra de l'estudi informatiu de la variant de les Preses i a favor d'una pla de mobilitat comarcal sostenible que eviti la construcció de grans carreteres. El lliurament va tenir lloc a les 13.30 hores a l'edifici de la Generalitat després que tres membres de l'entitat les transportessin en motxilles des d'Olot amb bicicleta per la ruta del carril bici.

L'expedició en bicicleta, segons Salvem les Valls, era per demostrar que en aproximadament una hora una persona es pot desplaçar des d'Olot fins a Girona per una ruta segura.

A la sortida a l'estació de Sant Esteve d'en Bas, un membre de Salvem les Valls, Sergi Batlle, va explicar que les al·legacions havien estat recollides en dotze dies.

Durant aquest temps, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas va tenir un model d'al·legació penjat a la pàgina web municipal i els veïns, que no les van gestionar de manera electrònica, les van dipositar en comerços. Salvem les Valls va recollir les al·legacions dels veïns i ahir eren part important de les al·legacions transportades en bicicleta i presentades a la Generalitat. «Encara quan venia cap a la sortida, una veïna m'ha lliurat dotze al·legacions», va comentar Sergi Batlle. La variant de les Preses en la seva quasi totalitat passa pel terme de la Vall d'en Bas.

L'al·legació model proposa modificar la regulació semafòrica en el pas de la C-152 per les Preses, prohibir de manera taxativa el pas de vehicles de més de 7.500 kg amb origen i destí que no siguin la Garrotxa i Osona, permetre el pas de camions de més de tres eixos de transport d'animals vius per la travessera de les Preses només entre les 20 hores i les 8 hores i fer un pla de mobilitat comarcal amb l'objectiu de reduir el trànsit de vehicles.

Les al·legacions són una esmena a la totalitat a l'estudi informatiu de la variant de les Preses. Batlle va recordar que, fa més de deu anys, Salvem les Valls es va oposar a la construcció dels Túnels de Bracons i que ara ha tornat a ressorgir, segons el seu criteri, amb molt de suport popular. Va opinar que l'origen de l'augment del suport està en l'escalfament global i els altres efectes del canvi climàtic. «Tots estem d'acord en el fet que volem viure amb menys contaminació, doncs ha arribat l'hora de començar a fer coses», va raonar.

Batlle va explicar que Salvem les Valls treballa amb arquitectes, geòlegs, economistes, enginyers i professors d'universitat d'infraestructures per a la creació del pla de mobilitat comarcal sostenible. Va considera que cada dia 18.000 vehicles circulen per la comarca i que la via més transitada, l'avinguda Sant Jordi, supera deu vegades els nivells de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut.



Les rotondes de les Preses

Segons ell, un pla de mobilitat sostenible comportaria la millora del trànsit entre Olot i la rotonda dels túnels de Bracons. La idea que tenen és recuperar el projecte de les rotondes a l'inici i la sortida del nucli de les Preses. Es tracta d'un projecte que també comporta un nou plantejament semafòric.

El projecte de les rotondes va ser presentat per Territori i Sosteniblitat fa uns quatre anys. La intenció era proposar una solució mentre no es fes la variant. Un grup de veïns de les Preses es va mobilitzar en contra de les rotondes. Els veïns van argumentar que les rotondes retardarien la construcció de la variant. L'alcalde, Pere Vila, va optar per fer cas als veïns i va desar el projecte per quan hi hagués consens.

La intenció de la Generalitat, si no ho eviten, seria tenir la variant feta en el decurs de la dècada que hem començat.

De moment, Salvem les Valls preparà una reivindicació entre Olot i les Preses per al dia 15 de març. Segons Sergi Batlle, no saben com serà però el que té clar és que entre el dia a dia del canvi climàtic, el temporal i els virus d'origen incert tindran gent.