Reunió d'Afers socials amb els joves d'un centre de primera acollida de Sant Gregori

Els joves que viuen al centre de primera acollida Estany, que la Fundació Diagrama gestiona a Sant Gregori, ja es troben reunits amb la directora territorial del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, Marta Casacuberta, per transmetre-li les seves reivindicacions. La trobada es va acordar dimecres a la tarda, quan els nois van acudir a la seu de la Generalitat amb l'objectiu de parlar amb algun responsable d'Infància. El col·lectiu denuncia una vulneració dels seus drets i han considerat l'expulsió d'un ells, ja major d'edat, com el detonant dels greuges que afirmen que pateixen des de fa mesos.

Una vintena de joves han arribat al Govern català a Girona poc abans de dos quarts de 12 del migdia, l'hora pactada per la reunió, i ho han fet amb una pancarta on es llegeix «Prou racisme institucional».

El grup que, com dimecres, ha recorregut a peu el trajecte entre Sant Gregori i Girona, s'ha col·locat al capdamunt de les escales de l'edifici i han donat la paraula a l'activista Mostafà Shaimi. Aquest integrant de l'Espai Antriracista Salt-Girona ha recordat els antecedents de l'expulsió del noi i ha remarcat que això significa veure's abocat «a l'estació de tren de Girona, a viure al carrer on alguns nanos han estat un any». Shaimi ha assegurat que les males condicions que els joves denuncien que pateixen al centre Estany «no és una situació excepcional» perquè hi ha «maltractament als centres, n'hi ha que intenten fer una bona feina –ha aclarit–, però altres com els de Diagrama són flagrants». Mostafà Shaimi ha explicat que els responsables del centre han impedit als seus residents celebrar una assemblea per tal de fer una llista amb les reivindicacions que aquest matí transmeten a Marta Casacoberta, tal com van acordar ahir amb ella. «Se senten sols i abandonats per la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància)», ha afirmat Shaimi.

Coincidència amb una concentració d'educadors socials

La seva presència i la de desenes de persones que els donen suport, moltes d'elles vinculades a col·lectius com l'Espai Antiracista Salt-Girona o Girona Acull, ha coincidit amb la concentració de la Plataforma de Professionals del Tercer sector en lluita, educadors socials que fa setmanes que reclamen millores laborals per oferir, justament, una atenció de més qualitat als centres de menors on treballen. Aquests treballadors de fundacions privades que gestionen l'atenció a menors amb subvencions de la Generalitat han fet arribar les seves demandes més enllà de Girona.